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Во время учений Namejs был утерян дрон - возможно, он сел в РФ. Комментарий Минобороны

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Беспилотник. Иллюстративное фото
Беспилотник. Иллюстративное фото Фото: Rocksweeper/Shutterstock

В субботу, 23 сентября, по техническим причинам, Национальные вооруженные силы (NBS) потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом, который на учениях Namejs 2023 использовался для наземного наблюдения возле латвийско-российской границы. Дрон, возможно, сел в России, сообщает в соцсети Х Министерство обороны.

Связь с летательным аппаратом оборвалась на территории Латвии, и его потенциальное место посадки было обусловлено ранее принятой траекторией полета и направлением ветра. Высока вероятность посадки наблюдательного летательного аппарата на территории России.

​В Минобороны пояснили агентству LETA, что дрон не имел боевого вооружения, а предназначался для наблюдения.

Во избежание эскалации МИД проинформировал об инциденте Россию, как это принято в международной практике. В то же время "не исключено, что российская пропаганда может представить это в том свете, в котором она хочет", заявили представители Минобороны.

Комментируя вопрос о том, может ли летательный аппарат по-прежнему представлять угрозу с воздуха, в Минобороны заявили, что после полной потери связи на территории Латвии беспилотник перешел в режим вынужденной посадки.

Более подробную информацию о технических характеристиках беспилотного летательного аппарата в министерстве предоставить отказались.

Принимая во внимание полномасштабное вторжение России в Украину, надзор за внешними границами, воздушным пространством и территориальными водами Латвии осуществляется в усиленном режиме. Кроме того, союзники по НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над всеми странами Балтии, напоминает ведомство.

Всеобъемлющие военные учения Namejs 2023 - это организованные NBS учения для проверки и совершенствования национальных планов коллективной обороны Латвии.

Учения проходят с 5 сентября по 2 октября по всей Латвии. Всего в учениях примут участие около 8500 человек. Учения Namejs 2023 демонстрируют взаимодействие и совместимость с подразделениями вооруженных сил союзников, интегрируя подразделения и штабы союзников в выполнение общих задач.

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