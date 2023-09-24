Во время учений Namejs был утерян дрон - возможно, он сел в РФ. Комментарий Минобороны

В субботу, 23 сентября, по техническим причинам, Национальные вооруженные силы (NBS) потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом, который на учениях Namejs 2023 использовался для наземного наблюдения возле латвийско-российской границы. Дрон, возможно, сел в России, сообщает в соцсети Х Министерство обороны.
Связь с летательным аппаратом оборвалась на территории Латвии, и его потенциальное место посадки было обусловлено ранее принятой траекторией полета и направлением ветра. Высока вероятность посадки наблюдательного летательного аппарата на территории России.
В Минобороны пояснили агентству LETA, что дрон не имел боевого вооружения, а предназначался для наблюдения.
Во избежание эскалации МИД проинформировал об инциденте Россию, как это принято в международной практике. В то же время "не исключено, что российская пропаганда может представить это в том свете, в котором она хочет", заявили представители Минобороны.
Комментируя вопрос о том, может ли летательный аппарат по-прежнему представлять угрозу с воздуха, в Минобороны заявили, что после полной потери связи на территории Латвии беспилотник перешел в режим вынужденной посадки.
Более подробную информацию о технических характеристиках беспилотного летательного аппарата в министерстве предоставить отказались.
Sakari ar lidaparātu pārtrūka Latvijas teritorijā, un tā potenciālo nosēšanās vietu noteica iepriekš uzņemtā lidojuma trajektorija un vēja virziens. Ir liela varbūtība, ka novērošanas lidaparāts nosēdās Krievijas teritorijā. 2/3— AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) September 24, 2023
Принимая во внимание полномасштабное вторжение России в Украину, надзор за внешними границами, воздушным пространством и территориальными водами Латвии осуществляется в усиленном режиме. Кроме того, союзники по НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над всеми странами Балтии, напоминает ведомство.
Всеобъемлющие военные учения Namejs 2023 - это организованные NBS учения для проверки и совершенствования национальных планов коллективной обороны Латвии.
Учения проходят с 5 сентября по 2 октября по всей Латвии. Всего в учениях примут участие около 8500 человек. Учения Namejs 2023 демонстрируют взаимодействие и совместимость с подразделениями вооруженных сил союзников, интегрируя подразделения и штабы союзников в выполнение общих задач.
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