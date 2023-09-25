В Италии скончался пойманный босс мафии "Коза Ностра"

Лидер сицилийской мафии "Коза Ностра" болел раком толстой кишки и скончался в больнице города Л'Акуила. С пятницы Мессина Денаро находился в коме. Врачи больницы прекратили меры по поддержанию жизни в соответствии с его предыдущей просьбой.

В начале августа Мессина Денаро перенес операцию. По данным неофициальных источников ANSA, несмотря на ее успех, рак вызвал необратимое ухудшение здоровья.

Мессина Денаро, находившийся в розыске 30 лет, был арестован в январе специальным подразделением полиции в онкологической клинике в Палермо, где он проходил лечение под вымышленной фамилией.

Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в нескольких убийствах и взрывах автомобилей в Италии. Среди прочего, его обвиняют во взрыве автомобиля в 1992 году, в результате которого погибли следственные судьи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, выступавшие против мафии.