Латвийский университет ищет ректора: зарплата - 11 900 евро в месяц

В настоящее время ректором ЛУ является Индрикис Муйжниекс. Летом 2015 года он был впервые избран ректором на четырехлетний срок, а в 2019 году его переизбрали на эту должность. Однако голосование сопровождалось путаницей, что привело к конфликту с тогдашним министром образования Илгой Шуплинской, в результате которого правление университета первоначально проголосовало против утверждения Муйжниекса. Тот начал судиться и в марте 2020 года добился утверждения Кабинетом министров его на посту ректора.

В свою очередь, Рижский городской суд все еще продолжает судебное разбирательство по уголовному делу против Муйжниекса, в котором он обвиняется в возможной незаконной выплате пособий увольняющимся с работы сотрудникам университета.