Латвийский университет ищет ректора: зарплата - 11 900 евро в месяц

Латвийский университет (ЛУ) объявил открытый международный конкурс на должность ректора.
В настоящее время ректором ЛУ является Индрикис Муйжниекс. Летом 2015 года он был впервые избран ректором на четырехлетний срок, а в 2019 году его переизбрали на эту должность. Однако голосование сопровождалось путаницей, что привело к конфликту с тогдашним министром образования Илгой Шуплинской, в результате которого правление университета первоначально проголосовало против утверждения Муйжниекса. Тот начал судиться и в марте 2020 года добился утверждения Кабинетом министров его на посту ректора.
В свою очередь, Рижский городской суд все еще продолжает судебное разбирательство по уголовному делу против Муйжниекса, в котором он обвиняется в возможной незаконной выплате пособий увольняющимся с работы сотрудникам университета.
В новом конкурсе претенденты на должность ректора ЛУ должны иметь степень доктора наук по одному из стратегических направлений специализации ЛУ, безупречную репутацию, управленческий опыт в сфере высшего образования и науки не менее восьми лет, опыт создания международного стратегического партнерства и управления проектами развития или исследований, опыт научного управления и достижения в науке на международном уровне, а также опыт привлечения частного или государственного финансирования для исследований и инноваций.
Также от кандидатов требуется понимание законов и нормативных актов, регулирующих деятельность научного университета, опыт академической работы (выборные академические должности, подготовка и управление учебными курсами, управление учебными программами и т. д.), опыт разработки и внедрения стратегии развития высшего учебного заведения, понимание процессов обеспечения качества европейского образовательного пространства, навыки общения и аргументации, ориентация на развитие и достижение результатов и опыт управления изменениями в академической среде.
Ежемесячная брутто-зарплата предлагается от 11 935 евро в месяц. В декларации должностного лица Муйжниекса за 2022 год указано, что в общей сложности за год он получил 95 223 евро в качестве зарплаты от ЛУ.
Претенденты на должность ректора ЛУ могут подать заявку на участие в конкурсе до 26 октября. Кандидаты должны предоставить мотивационное письмо, CV, общее видение стратегического развития ЛУ на ближайшие пять лет, копии документов, подтверждающих высшее образование, опыт работы, навыки и знания, а также список научных публикаций.
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