В понедельник в Латгале в ДТП погиб человек

В понедельник в результате дорожно-транспортных происшествий 13 человек пострадали и один погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 135 ДТП, в 11 из которых также есть пострадавшие.
13 участников дорожного движения, трое из которых - пешеходы, получили в авариях различные травмы.
Один человек погиб в результате ДТП в Латгале.
Между тем, вчера на дорогах был составлен 361 протокол об административных правонарушениях. Примерно каждое третье из зафиксированных нарушений - превышение скорости.
При этом 12 водителей были наказаны за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Четверо получили административные наказания, а для восьми водителей управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения стало поводом для возбуждения уголовного процесса и конфискации транспортного средства или взыскания его стоимости.
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