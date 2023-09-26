В понедельник в Латгале в ДТП погиб человек

Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 135 ДТП, в 11 из которых также есть пострадавшие.

13 участников дорожного движения, трое из которых - пешеходы, получили в авариях различные травмы.

Один человек погиб в результате ДТП в Латгале.

Между тем, вчера на дорогах был составлен 361 протокол об административных правонарушениях. Примерно каждое третье из зафиксированных нарушений - превышение скорости.

При этом 12 водителей были наказаны за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Четверо получили административные наказания, а для восьми водителей управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения стало поводом для возбуждения уголовного процесса и конфискации транспортного средства или взыскания его стоимости.