Видео ⟩ Слова старшего эксперта VISC вызвали недоумение; запрошены разъяснения

"Если мы запретим все, что связано с Россией, и перестанем пользоваться возможностью изучать русский язык, то мы будем жить в информационном вакууме. Точно так же, если мы посчитаем, что сколько-то лет назад мы были под властью Германии, значит ли это, что мы сейчас не изучаем немецкий язык? Изучаем!"

Vakara kauns un bažas @ltvpanorama sižetā… Rita Kursīte @visc_gov_lv vecākā eksperte, cilvēks kas piedalās lemšanā par to, ko mūsu jauniešiem mācīties, atklāti un satraukti pauž viedokli, ka bez krievu valodas zināšanām Latvijā iestāsies informācijas vakuums. 🤢 pic.twitter.com/hKwZa1jitf — Ivars Šmits (@IvarsSmits) September 25, 2023

В более продолжительном интервью эксперт пояснила, что темы разнообразны. В задании по военному образованию фигурирует и латвийская Яунсардзе, а программа обмена на фоне Кремля является международной. Преподаватели свободны в выборе тем. В настоящее время материалы удалены, а эксперту предложено уточнить свои комментарии.

Министр Анда Чакша признала, что этот инцидент заставил VISC провести оценку всех учебных материалов, а также разработать четкую методологию того, как эти материалы проходят путь от производства до использования в школах.

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