Видео ⟩ Слова старшего эксперта VISC вызвали недоумение; запрошены разъяснения

Государственный центр содержания образования (VISC) до 31 октября проведет экспертизу учебных материалов по русскому языку для 9-го класса и внесет коррективы в их содержание, объявило Министерство образования и науки (МОН). Кроме того, недоумение вызвало заявление старшего эксперта VISC Риты Курсите, которое она сделала в понедельник, 25 сентября, сообщает программа Panorāma.
"Если мы запретим все, что связано с Россией, и перестанем пользоваться возможностью изучать русский язык, то мы будем жить в информационном вакууме. Точно так же, если мы посчитаем, что сколько-то лет назад мы были под властью Германии, значит ли это, что мы сейчас не изучаем немецкий язык? Изучаем!"
Vakara kauns un bažas @ltvpanorama sižetā… Rita Kursīte @visc_gov_lv vecākā eksperte, cilvēks kas piedalās lemšanā par to, ko mūsu jauniešiem mācīties, atklāti un satraukti pauž viedokli, ka bez krievu valodas zināšanām Latvijā iestāsies informācijas vakuums. 🤢 pic.twitter.com/hKwZa1jitf— Ivars Šmits (@IvarsSmits) September 25, 2023
В более продолжительном интервью эксперт пояснила, что темы разнообразны. В задании по военному образованию фигурирует и латвийская Яунсардзе, а программа обмена на фоне Кремля является международной. Преподаватели свободны в выборе тем. В настоящее время материалы удалены, а эксперту предложено уточнить свои комментарии.
Министр Анда Чакша признала, что этот инцидент заставил VISC провести оценку всех учебных материалов, а также разработать четкую методологию того, как эти материалы проходят путь от производства до использования в школах.
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