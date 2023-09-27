"Русских надо благодарить за то, что бомбят украинцев!" VDD начал расследование заявлений Эрнеста Риекстса

Они обвиняются в ведении предпринимательской деятельности без регистрации, причинившей значительный ущерб государству и в умышленном нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем за собой гибель нескольких человек.

Утром 28 апреля 2021 года в одной из комнат хостела произошел пожар, в результате которого от различных травм, непосредственно связанных с пожаром - термических ожогов тела и дыхательных путей, отравления угарным газом и продуктами горения - восемь человек погибли, а еще один скончался позднее в медицинском учреждении.

В результате пожара были уничтожены личные вещи жильцов хостела на сумму несколько тысяч евро. Также была разрушена двускатная крыша здания, принадлежащего сообществу собственников многоквартирного жилого дома, со всеми ее конструкциями, причинен материальный ущерб на сумму несколько десятков тысяч евро.

Ранее Риекстс упоминался в прессе как владелец хостела, его управляющий и "крупнейший владелец хостела в странах Балтии". По данным Firmas.lv, Риекстс владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы.

Риекстс был объявлен в розыск, после чего был задержан полицией. Еще до ареста в распространенном в Интернете аудиообращении Риекстс заявил, что его объявление в розыск были "пиар-компанией политиков". В своем сообщении он также утверждал, что сгоревшее помещение на улице Меркеля было не хостелом, а съемной квартирой. Также он заявил, что пожарная безопасность в квартире была "на высоком уровне" и "везде были детекторы дыма".

Риекстс утверждал, что к тому моменту не бывал в помещении на улице Меркеля уже полтора года и "там работали и всем управляли совершенно другие люди". В сообщении Риекстс также представил свои возможные версии пожара, предположив, что поджог был умышленным.