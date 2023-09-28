Фото ⟩ В Ташкенте произошел мощный взрыв на складе. Есть погибший

В Минздраве страны уточнили, что 24 человека были госпитализированы, однако тяжелораненых среди них нет.

По данным МВД, взрыв произошел на территории склада, принадлежащего "Интер Логистик". Местное издание Nova24 уточняет, что взрыв также повредил близлежащие дома - выбил стекла, двери и сильно повредил некоторые квартиры. Очевидцы сообщили изданию, что взрывная волна дошла до города Нуравшан, который находится в 30 километрах от места взрыва.

Фото: Reuters/ScanPix

Газета.uz со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате взрыва погиб 15-летний школьник - на него упала оконная рама. Информацию о гибели подростка также подтвердили в районной администрации.

В Ташкенте произошел мощный взрыв на складе Фото: AFP / Scanpix

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Представитель компании, владеющей складом, утверждает, что взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ на складе не хранилось. Сотрудники склада при взрыве не пострадали.

Фото: Reuters/ScanPix