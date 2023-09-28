Фото ⟩ В Ташкенте произошел мощный взрыв на складе. Есть погибший

В Сергелийском районе Ташкента в ночь на 28 сентября произошел мощный взрыв, после которого начался пожар, сообщает пресс-служба министерство внутренних дел Узбекистана. В результате взрыва погиб подросток, пострадали 163 человека, пишет "Медуза".
В Минздраве страны уточнили, что 24 человека были госпитализированы, однако тяжелораненых среди них нет.
По данным МВД, взрыв произошел на территории склада, принадлежащего "Интер Логистик". Местное издание Nova24 уточняет, что взрыв также повредил близлежащие дома - выбил стекла, двери и сильно повредил некоторые квартиры. Очевидцы сообщили изданию, что взрывная волна дошла до города Нуравшан, который находится в 30 километрах от места взрыва.
Газета.uz со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате взрыва погиб 15-летний школьник - на него упала оконная рама. Информацию о гибели подростка также подтвердили в районной администрации.
Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Представитель компании, владеющей складом, утверждает, что взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ на складе не хранилось. Сотрудники склада при взрыве не пострадали.
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