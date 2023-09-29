Сторонница полиамории Элина: Мне было 15, когда мама дала мне презервативы

Сторонница свободных отношений Элина Зесере поделилась мнением о том, почему у нее могут быть такие свободные взгляды на темы секса, во время посещения ток-шоу Zilonis studijā на канале TV3.
Имя Элины стало более широко известно, когда она появилась в подкасте Латвийского радио "Нормальная семья", где рассказала о своей нестандартной модели семьи со свободными отношениями и рассказала о своем опыте в онлайн-журнале KLIK.
Ну а в шоу она пояснила, что с подростковых лет тема секса в ее семье не была табу – в семье была очень "свободная обстановка".
"Мои родители меня очень поддерживали.
Мне было 15-16 лет, когда мама поставила передо мной пачку презервативов и сказала: "Вот презервативы, иди, делай, что хочешь!".
Женщина объясняет, что у нее была уверенность в том, что ее поддерживали родители, поэтому она могла идти и делать то, что хотела, и ей никогда не приходилось ничего скрывать от родителей. "Мы могли спокойно говорить о сексе дома, и это давало мне абсолютную свободу. Мне не нужно ни о чем беспокоиться, я могу делать то, что хочу. А если у меня возникнут вопросы, я всегда могу обратиться к родителям".
Видео: сюжет шоу Zilonis studijā
Элина также призналась, что поддерживает отношения на одну ночь.
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А если я просто не могу найти этого в отношениях, то я хожу на эти однодневки и знакомлюсь с как можно большим количеством разных людей, но знаю, что это не будет любовь и я не ищу принца на белом коне".
Элина и ее бывший муж Артур прожили в браке 10 лет, у них родилось трое детей. Вскоре после того, как пара решила перейти на свободные отношения, они расстались. Сейчас Элина замужем за Айгаром, оба живут в свободных отношениях, а вместе с Артуром и его партнершей Иевой воспитывают четверых детей, которых каждый считает своими.
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