Сторонница полиамории Элина: Мне было 15, когда мама дала мне презервативы

Имя Элины стало более широко известно, когда она появилась в подкасте Латвийского радио "Нормальная семья ", где рассказала о своей нестандартной модели семьи со свободными отношениями и рассказала о своем опыте в онлайн-журнале KLIK . Ну а в шоу она пояснила, что с подростковых лет тема секса в ее семье не была табу – в семье была очень "свободная обстановка".

Женщина объясняет, что у нее была уверенность в том, что ее поддерживали родители, поэтому она могла идти и делать то, что хотела, и ей никогда не приходилось ничего скрывать от родителей. "Мы могли спокойно говорить о сексе дома, и это давало мне абсолютную свободу. Мне не нужно ни о чем беспокоиться, я могу делать то, что хочу. А если у меня возникнут вопросы, я всегда могу обратиться к родителям".