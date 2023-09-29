Два мощных взрыва в мечетях Пакистана: десятки убитых, сотни раненых

Власти Белуджистана сообщают, что взрыв на их территории устроил смертник, взорвавший себя у полицейской машины, припаркованной возле мечети.

Целью стали верующие, собравшиеся на празднования дня рождения пророка Мохаммеда. Среди погибших есть также офицеры полиции.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но ранее Белуджистан часто подвергался нападениям боевиков пакистанского «Талибана», и «Исламского государства» (обе группировки признаны в России террористическими и запрещены), а также других радикалов.

Последнее нападение произошло в начале сентября. Тогда при взрыве были ранены одиннадцать человек, включая местных высокопоставленных духовных лидеров.

Белуджистан – самая большая провинция Пакистана, граничащая с Афганистаном и Ираном.

О втором взрыве, прогремевшем недалеко от Пешавара, пока известно немного.

Спасатели разбирают завалы обрушившейся мечети. Местные власти считают, что шансы извлечь живых невелики.

По предварительным данным, во время обрушения на пятничной молитве внутри находились по меньшей мере 40 человек.