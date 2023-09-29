Серия краж в Екабпилсском крае: полиция призывает к осторожности

Воры забрали все, что смогли унести. Утро 27 сентября оказалось неприятным для многих жителей края, так как рано утром люди обнаружили, что под покровом ночи их владения посетили нежданные гости. Они немедленно сообщили об этом в полицию.

Утром 27 сентября мужчина из Екабпилса обнаружил, что из багажного отделения его автомобиля Audi похищены различные рыболовные принадлежности и надувная лодка. В результате кражи был нанесен материальный ущерб на сумму 410 евро.

Вскоре после 20:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что мужчина, проживающий в Екабпилсском крае, обнаружил, что из сарая похищены ценные рабочие инструменты - бензопила, шлифовальная машина и кусторез.

В полдень мужчина из Екабпилса обнаружил, что из его гаража похищены два велосипеда, две пары лыж, газонокосилка и фрезерный станок.

Около 20:00 женщина, проживающая в волости Саука, обнаружила, что к ней в дом проникли воры и похитили различные бытовые предметы: пылесос, торшер, а также несколько рабочих инструментов - шлифовальную машину, пилу, перфоратор и другие.

Около 10:00 утра еще одна женщина, проживающая в волости Саука, обнаружила, что из сарая похищена газонокосилка.

Вскоре после 12:00 другая женщина обнаружила, что у нее похищены мотокоса и бензопила.

По всем этим случаям полиция немедленно возбудила уголовные дела, ведется выяснение обстоятельств и активная следственная работа.

Полиция напоминает, что ответственность самих владельцев за сохранность своего имущества также имеет первостепенное значение, и призывает жителей пересмотреть необходимые меры безопасности.