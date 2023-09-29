Волна краж в Видземе: с тракторов воруют GPS-устройства

Государственная полиция обращает внимание занятых в сельском хозяйстве, что в Видземском регионе все чаще фиксируются случаи кражи дополнительного оборудования с тракторов, сообщает агентство LETA.
Полиция поясняет, что в основном похищаются GPS-антенны, мониторы и блоки управления, что наносит значительный ущерб их владельцам. Стражи порядка уже неоднократно информировали о возросшей активности воров, однако, учитывая, что случаи продолжают повторяться, Госполиция призывает фермеров уделять больше внимания сохранности своего имущества и вещей и, при необходимости, принимать дополнительные меры безопасности.
Кроме того, Госполиция призывает жителей быть бдительными и в случае обнаружения в районе подозрительных лиц или автомобилей немедленно сообщать о них в полицию по телефону 110.
в августе и начале сентября были зафиксированы случаи кражи дополнительного оборудования с тракторов - в основном GPS-антенн, мониторов и блоков управления, так как они легко и быстро демонтируются, но имеют очень высокую стоимость. Эти случаи находятся в стадии расследования, однако отмечается, что кражи продолжают повторяться, поэтому Госполиция призывает фермеров внимательнее следить за сохранностью своего имущества и вещей и, при необходимости, применять дополнительные средства защиты.
Полиция подготовила информационные материалы, в которых в сжатой форме изложены основные рекомендации. Они также включают действия, которые могут быть реализованы немедленно, без больших финансовых вложений. Например, всегда следить за тем, чтобы помещения, в которых находится оборудование, были заперты, а GPS-антенну по окончании работы снимать и хранить дома.
Госполиция напоминает, что антенны GPS могут быть оснащены поисковыми устройствами. Установка камер на территории хозяйства и вокруг него также может помочь, но для того, чтобы она была эффективной, важно учесть несколько рекомендаций, а именно: обратить внимание на угол обзора камеры. Угол обзора камеры должен охватывать большую часть территории, желательно с хорошим качеством видеоизображения. Также желательно, чтобы в зоне действия камеры было установлено освещение с датчиками движения.
Помимо мер по защите личного имущества, Госполиция призывает людей быть внимательными к своему окружению и к близким людям, т.е. если вблизи тракторов, полей или ферм замечены подозрительные лица или незнакомые автомобили, следует записать номер машины и немедленно сообщить об этом в милицию по телефону 110. Важно не оставаться равнодушными и следить не только за своим хозяйством, но и обращать внимание на то, что происходит в округе, призывает представитель Государственной полиции.
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