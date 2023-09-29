Волна краж в Видземе: с тракторов воруют GPS-устройства

Полиция поясняет, что в основном похищаются GPS-антенны, мониторы и блоки управления, что наносит значительный ущерб их владельцам. Стражи порядка уже неоднократно информировали о возросшей активности воров, однако, учитывая, что случаи продолжают повторяться, Госполиция призывает фермеров уделять больше внимания сохранности своего имущества и вещей и, при необходимости, принимать дополнительные меры безопасности.

Кроме того, Госполиция призывает жителей быть бдительными и в случае обнаружения в районе подозрительных лиц или автомобилей немедленно сообщать о них в полицию по телефону 110.

в августе и начале сентября были зафиксированы случаи кражи дополнительного оборудования с тракторов - в основном GPS-антенн, мониторов и блоков управления, так как они легко и быстро демонтируются, но имеют очень высокую стоимость. Эти случаи находятся в стадии расследования, однако отмечается, что кражи продолжают повторяться, поэтому Госполиция призывает фермеров внимательнее следить за сохранностью своего имущества и вещей и, при необходимости, применять дополнительные средства защиты.