"Коллаборант": латвийского писателя приговорили к общественным работам за клевету на адвоката

Лапса - автор книги "Коллаборант", вышедшей в ноябре 2019 года и посвященной Вонсовичу. Лапса обвиняется в клевете на Вонсовича в книге и связанных с ней публикациях и других действиях, расцененных как преследование.

Согласно обвинительному заключению, заявления о том, что Вонсович является "пособником советской власти", Лапса сделал в книге, зная, что они оскорбительны и не соответствуют действительности. Суд признал эту часть обвинения необоснованной.

Подобные обозначения он также использовал в интервью Neatkariga Rīta Avīze в ноябре 2019 года, а также в электронном письме, отправленном адвокатам и помощникам адвокатов в октябре 2019 года.

Заявления аналогичного содержания публиковались также на интернет-страницах www.vonsovics.com и www.kolaborants.com, где Вонсовича называют, например, "прилежным помощником и соратником советского правительства". Как указано в обвинительном заключении, эти интернет-домены были куплены и зарегистрированы Лапсой по личным мотивам и с целью умышленной клеветы на Вонсовича.

Также, согласно обвинительному заключению, Лапса, чтобы дискредитировать Вонсовича, купил микроавтобус и попросил обклеить его фрагментами изображения лица адвоката и надписью "Коллаборант". Лапса устроил так, что в конце 2019 года этот автомобиль несколько раз целенаправленно и надолго был припаркован у места работы и проживания Вонсовича, а также у зданий судов и Латвийского телевидения.

В прокуратуре заявляют, что обвиняемый осуществлял регулярное, навязчивое и нежелательное общение с потерпевшим, систематически рассылая ранним утром электронные письма различного содержания, кроме того, подобные письма также направлялись родственникам потерпевшего и его коллегам. Также обвиняемый создавал постоянное напряжение для потерпевшего, давая понять различными способами о своем присутствии по месту жительства, на рабочем месте и в других местах, где потерпевший регулярно находился.

Лапса был признан виновным в преследовании в суде первой инстанции, однако не признал вину и ранее высказывал мнение, что обвинение глупо и абсурдно. Лапса считает обвинение политическим, экономическим или уголовным заказом, поскольку, по его словам, прокурор хочет доказать в суде, что бывший советский народный судья и бывший член КПСС Вонсович не был коллаборационистом советских оккупационных властей.