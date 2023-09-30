"Коллаборант": латвийского писателя приговорили к общественным работам за клевету на адвоката

В пятницу, 29 сентября, Видземский районный суд Валмиеры приговорил Лато Лапса, обвиняемого в преследовании и клевете на адвоката Ромуалда Вонсовича, к общественным работам.
Лапса обжаловал решение Рижского городского суда от 14 сентября 2022 года, который оштрафовал его на 7500 евро. Другая обвиняемая по этому делу - Кристине Бормане (Янчевска), которая была соавтором различных публикаций и книг Лапсы, была приговорена к штрафу в размере 3500 евро. Она также обжаловала приговор первой инстанции.
Апелляционная инстанция отменила приговор первой инстанции и обязала Лапсу отработать 300 часов общественных работ. Бормане была оштрафована на 3100 евро.
Вонсович и его сожительница, журналистка Байба Страутмане, обратились в суд с заявлением о компенсации морального вреда в размере 1790 евро каждый. Апелляционный суд его также удовлетворил. Решение может быть обжаловано в Верховном суде.
Прокурор предъявил Лапсе обвинения по двум статьям Уголовного закона - за преследование и клевету. По второй статье обвинения публицист был оправдан.
Лапса обвиняется в умышленном распространении ложной информации в СМИ, а также в неоднократной и длительной слежке за другими лицами и насильном общении с ними, если у тех были основания опасаться за свою безопасность или безопасность своих близких. В ходе судебных прений прокурор просил назначить Лапсе штраф в размере 12 тысяч евро и общественные работы на 120 часов.
Лапса - автор книги "Коллаборант", вышедшей в ноябре 2019 года и посвященной Вонсовичу. Лапса обвиняется в клевете на Вонсовича в книге и связанных с ней публикациях и других действиях, расцененных как преследование.
Согласно обвинительному заключению, заявления о том, что Вонсович является "пособником советской власти", Лапса сделал в книге, зная, что они оскорбительны и не соответствуют действительности. Суд признал эту часть обвинения необоснованной.
Подобные обозначения он также использовал в интервью Neatkariga Rīta Avīze в ноябре 2019 года, а также в электронном письме, отправленном адвокатам и помощникам адвокатов в октябре 2019 года.
Заявления аналогичного содержания публиковались также на интернет-страницах www.vonsovics.com и www.kolaborants.com, где Вонсовича называют, например, "прилежным помощником и соратником советского правительства". Как указано в обвинительном заключении, эти интернет-домены были куплены и зарегистрированы Лапсой по личным мотивам и с целью умышленной клеветы на Вонсовича.
Также, согласно обвинительному заключению, Лапса, чтобы дискредитировать Вонсовича, купил микроавтобус и попросил обклеить его фрагментами изображения лица адвоката и надписью "Коллаборант". Лапса устроил так, что в конце 2019 года этот автомобиль несколько раз целенаправленно и надолго был припаркован у места работы и проживания Вонсовича, а также у зданий судов и Латвийского телевидения.
В прокуратуре заявляют, что обвиняемый осуществлял регулярное, навязчивое и нежелательное общение с потерпевшим, систематически рассылая ранним утром электронные письма различного содержания, кроме того, подобные письма также направлялись родственникам потерпевшего и его коллегам. Также обвиняемый создавал постоянное напряжение для потерпевшего, давая понять различными способами о своем присутствии по месту жительства, на рабочем месте и в других местах, где потерпевший регулярно находился.
Лапса был признан виновным в преследовании в суде первой инстанции, однако не признал вину и ранее высказывал мнение, что обвинение глупо и абсурдно. Лапса считает обвинение политическим, экономическим или уголовным заказом, поскольку, по его словам, прокурор хочет доказать в суде, что бывший советский народный судья и бывший член КПСС Вонсович не был коллаборационистом советских оккупационных властей.
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