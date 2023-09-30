Из-за дронов РФ Румыния стягивает силы ПВО к границе с Украиной

Румыния перебрасывает свои силы ПВО ближе к деревням у Дуная и увеличивает количество военных наблюдательных пунктов и патрулей в этом районе. Об этом пишет в пятницу, 29 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в кругах Минобороны.

Указывается, что причиной этого шага являются участившиеся в последнее время инциденты с падением дронов на территории Румынии после российских атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае. "Наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, эти меры свидетельствуют о растущей обеспокоенности Румынии и в более широком смысле альянса НАТО тем, что война в Украине может перекинуться на ее территорию", - указывают журналисты.

Атаки России на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае

Вскоре после выхода России из Черноморской зерновой инициативы 17 июля 2023 года Москва начала наносить удары по украинским портам и складам на Дунае, очевидно, пытаясь перекрыть возможные альтернативные пути для экспорта украинских сельскохозяйственных товаров, напоминают в публикации.