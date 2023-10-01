Находящийся под санкциями США Лембергс рассчитывается наличными

Во время заседания, слушая судью, политик погрузился в размышления, а в перерыве уже пытался создать впечатление, что не воспринимает приговор всерьез. Он даже не пытался посчитать, сколько именно лет за решеткой ему еще грозит. "Решение суда не вступит в силу, поэтому у меня нет никакой необходимости ничего считать", - сказал Лембергс.

Он упомянул другие уголовные дела, такие как "дигиталгейт" и обвинения мэру Огре Эгилу Хелманису, по которым все решилось именно в Верховном суде. По его мнению, на суд оказывалось давление, начиная от Рижского замка и заканчивая Вашингтоном.

В зале суда Лембергса не арестовали. Если приговор вступит в силу, то ему пришлось бы провести в тюрьме около двух лет. На вопросы, почему наказание было снижено, судья Сандра Амола сослалась на информацию о личности Лембергса, в том числе о его здоровье, которую следовало учесть.

"Суд получил такие сведения о личности обвиняемого, которых на заседании суда первой инстанции еще не было. И в мотивированном постановлении мы укажем, почему наказание более мягкое. (...) Мы не считаем его мягким. Конечно, как и суд первой инстанции учел то, как долго это дело рассматривается и расследуется, мы тоже это учитывали", - пояснила судья Амола.

Лембергса судят за столь давние события, что в эпизодах получения взятки прокуроры применяют Уголовный кодекс Латвии, который утратил силу в конце 90-х годов. Суд согласился с тем, что Лембергс виновен в вымогательстве взяток и легализации средств, полученных преступным путем. А оправдали его в подделке документов и в уклонении от подачи декларации. В свою очередь, уже первая судебная инстанция признала, что Лембергс не виновен в нарушении ограничений должностного лица и неуплате налогов.

"Очень непонятно, как можно оправдать лицо, которое в общей сложности на протяжении семи лет, находясь в статусе государственного должностного лица, более 300 раз решал, участвовал в принятии решений, голосовал, подписывал решения о юридических лицах, в которых сам был заинтересован, то есть являлся их владельцем или родственником их владельцев", - сказал журналистам прокурор Айвис Залужинскис.

Прокурор заверил, что подаст кассационный протест, когда ознакомится с полным вердиктом. Решение апелляционного суда о размере наказания обжалованию не подлежит, если единственный суд сослался на нормы, которые не подлежат применению, сказал прокурор.