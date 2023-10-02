21 октября в Риге пройдет концерт дуэта IC3PEAK

Cолистка IC3PEAK Анастасия Креслина родилась в Риге. Родители приняли решение переехать в Москву, когда она была подростком. Но любовь латвийских слушателей и зрителей Настя завоевала отнюдь не своей принадлежностью к Латвии, а, вероятно, некой исключительностью, уникальностью звучания, в котором экспериментальная музыка сочетается с необычным визуальным оформлением и обрамляется кристальным вокалом.