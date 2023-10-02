21 октября в Риге пройдет концерт дуэта IC3PEAK

В субботу, 21 октября, в клубе FIRST CLUB в Риге состоится концерт российского электронного дуэта IC3PEAK, сообщается на сайте организаторов ticketshop.
Начало концерта запланировано в 20:00, вход - с 19:00.
Cолистка IC3PEAK Анастасия Креслина родилась в Риге. Родители приняли решение переехать в Москву, когда она была подростком. Но любовь латвийских слушателей и зрителей Настя завоевала отнюдь не своей принадлежностью к Латвии, а, вероятно, некой исключительностью, уникальностью звучания, в котором экспериментальная музыка сочетается с необычным визуальным оформлением и обрамляется кристальным вокалом.
Выступление IC3PEAK - это всегда манифест и перформанс, в котором присутствует микс из всевозможных гитарных рифов, необычных ритмов и компьютерной обработки голоса.
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