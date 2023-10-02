Фото ⟩ Женщина и ее маленькая дочь, пропавшие в Краславском крае, до сих пор не найдены

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

Информация о пропавших была распространена по всей Латвии, в том числе по телевидению и в социальных сетях. Физический осмотр местности пока не проводился.

Как сообщалось, Государственная полиция разыскивает пропавших Светлану Ижик 1984 года рождения и ее дочь Карину 2020 года рождения.

Женщина и девочка пропали в Робежниекской волости Краславского края 1 октября, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

У женщины есть проблемы с психическим здоровьем, и ей требуется постоянная медицинская помощь.

Женщина была одета в темные брюки и темную куртку. Она среднего телосложения, рост около 165 см. Девочка была одета в розовую шапку, бордовую жилетку с желтыми цветами, темные брюки, темную куртку и розовые резиновые сапоги. Ребенок среднего телосложения, рост около 100 см.

Государственная полиция просит посмотреть на фотографии женщины и девочки и всех, кто располагает информацией о их возможном местонахождении, позвонить по телефону 67 006 734, 65 403 310 или 110.