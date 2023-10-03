В Риге пройдет вечер памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Перед зрителями предстанет история великой любви и великих творений творческого союза в личных воспоминаниях друзей, рассказах, кинофрагментах - "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Тема", "Гамлет", "Аквитанская львица", "Ложь во спасение" и последняя их совместная работа - спектакль "Аудиенция", где Инна Чурикова сыграла роль королевы Елизаветы II. Они не могли друг без друга жить на земле — и ушли в один год, чтобы быть вместе уже навсегда.

Ведущий вечера — журналист и писатель Сергей Николаевич.

В мероприятии примут участие создатели культового сериала "Московская сага" кинорежиссер Дмитрий Барщевский, сценарист Наталья Виолина, продюсер Дарья Виолина. В этом проекте Инна Чурикова сыграла одну из лучших своих ролей. Будут показаны неизвестные фрагменты репетиций и домашних съемок.

Особым гостем вечера станет сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова Иван Панфилов. Он поделится воспоминаниями о родителях, расскажет о своем участии в проектах Глеба Панфилова и о продюсировании спектакля "Аудиенция".

Инна Чурикова (1943—2023) — актриса театра и кино, народная артистка СССР. Снималась в фильмах "Военно-полевой роман", "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Ребро Адама", "В круге первом" и др. 47 лет проработала на сцене знаменитого Московского театра "Ленком". Среди ее известных ролей — Офелия и Гертруда в "Гамлете", актриса Ирина Аркадина в "Чайке", сваха Фекла Ивановна в "Женитьбе".

Глеб Панфилов (1934—2023) — режиссёр, сценарист; народный артист РСФСР. Фильмы: "Иван Денисович", "Начало", "В огне брода нет", "Васса", "В круге первом" и др., лауреат фестивалей в Венеции, Локарно и Берлине, на Каннском кинофестивале он был награжден специальным призом за выдающиеся художественные достижения.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте pryamaya.eu.