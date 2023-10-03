Побег и трагическое ДТП: бывший сотрудник Radio SWH Рукерс приговорен к семи годам тюрьмы

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука, сегодня Рижский районный суд огласил упрощенное решение, которым признал обвиняемого виновным в совершении указанного уголовного преступления и приговорил его к реальному лишению свободы на семь лет с лишением также права управления транспортным средством на семь лет.

Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Ранее прокуратура сообщала, что 5 апреля 2023 года обвиняемый не подчинился требованиям сотрудников полиции остановить транспортное средство, не соблюдал правила дорожного движения при бегстве, а также не сделал все возможное, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения.

В месте, где разрешена максимальная скорость 50 километров в час, он ехал со скоростью 115 километров в час и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным транспортным средством. В результате произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель встречного автомобиля.

В ходе досудебного производства по уголовному делу установлено, что обвиняемый управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в его крови составила 1,5 промилле.

Лица, участвующие в процессе, могут обратиться в суд с письменным заявлением о составлении полного решения в течение десяти дней со дня оглашения упрощенного решения. Если такой запрос будет сделан, суд вынесет полное решение, которое можно будет обжаловать в течение десяти дней с момента его получения.