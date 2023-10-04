Украинский бронетранспортер заметили во время военных учений в Беларуси

Открытые разведывательные источники указывают, что БТР был захвачен российскими солдатами в прошлом году. Бронетранспортер был замечен во время военных учений на полигоне Осиповичский в Могилевской области.

Официальные СМИ в Беларуси также опубликовали кадры, подтверждающие, что вооруженные силы страны использовали захваченную украинскую бронетехнику для обучения своих войск.

KrAZ Cobra - бронеавтомобиль, производимый в Украине по лицензии Streit Group. Первые машины были поставлены Вооруженным силам Украины в 2014 году.

Білоруське державне телебачення підтвердило знаходження захоплених українських бронемашин КрАЗ Cobra на полігоні “Осиповичський”, що належить 51-й гвардійській артилерійській бригаді. pic.twitter.com/oOWpIFqIfl — Dylan Malyasov (@MalyasovDylan) September 28, 2023

Стандартная Cobra поставляется в трехдверной конфигурации с сиденьями для водителя, командира и экипажа из шести человек. По данным разведывательного сайта Oryx, с момента повторного российского вторжения в Украину в руки российской армии попали как минимум шесть бронетранспортеров KrAZ Cobra.