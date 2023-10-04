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Украинский бронетранспортер заметили во время военных учений в Беларуси

rus.tvnet.lv
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БТР
БТР Фото: Ekrānuzņēmums no video

Созданный в Украине бронетранспортер KrAZ Cobra был замечен во время военных учений в Беларуси, сообщают зарубежные СМИ.

Открытые разведывательные источники указывают, что БТР был захвачен российскими солдатами в прошлом году. Бронетранспортер был замечен во время военных учений на полигоне Осиповичский в Могилевской области.

Официальные СМИ в Беларуси также опубликовали кадры, подтверждающие, что вооруженные силы страны использовали захваченную украинскую бронетехнику для обучения своих войск.

KrAZ Cobra - бронеавтомобиль, производимый в Украине по лицензии Streit Group. Первые машины были поставлены Вооруженным силам Украины в 2014 году.

Стандартная Cobra поставляется в трехдверной конфигурации с сиденьями для водителя, командира и экипажа из шести человек. По данным разведывательного сайта Oryx, с момента повторного российского вторжения в Украину в руки российской армии попали как минимум шесть бронетранспортеров KrAZ Cobra.

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