Силиня: окончательное решение об отказе от русского языка в общественных СМИ не принято

28 сентября Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности, которая, в частности, содержит идею об отказе от русского языка в общественных СМИ с 2026 года.

По словам Силини, в данный момент нет оснований говорить о том, что это действительно произойдет, так как утвержденный документ является лишь концепцией, а не конкретным планом действий.

Она добавила, что по этому вопросу с заинтересованными сторонами и экспертами еще предстоят дискуссии, а Министерство культуры разработает методические рекомендации для СМИ, где должен быть оговорен этот вопрос.

С решением об отказе от русского языка в общественных СМИ не согласны сами СМИ, Совет по общественным электронным СМИ и министр культуры Агнесе Логина.