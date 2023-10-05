Правда ли, что от макарон не толстеют?

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 г спагетти, приготовленных без добавления соли и других ингредиентов, содержится 158 ккал. Рекомендованная норма потребления калорий, позволяющая поддерживать здоровый вес, для женщин составляет 2000 ккал, а для мужчин — 2500 ккал в день, хотя этот показатель сильно зависит от физической активности (и, как следствие, расхода калорий) конкретного человека. Таким образом, даже если съесть на обед порцию спагетти в 250 г (или 395 ккал), это вполне впишется в диету и не станет поводом сильно урезать рацион в другие приёмы пищи. Другой вопрос, что речь в данном случае идёт просто о варёных макаронах без каких-либо добавок. Если же говорить о тех блюдах, что обычно подают в итальянских ресторанах, то показатель калорийности может быть совсем иным. Так, например, в популярной пасте карбонара может содержаться и 350, и 400 ккал на 100 г — всё зависит от конкретного рецепта и калорийности используемых для соуса ингредиентов. Порция такой пасты весом в 250 г может "отъесть" половину дневной нормы калорий, а значит, вероятность превысить её по итогам суток, не отказываясь от других приёмов пищи, возрастает. То же самое касается и пасты с начинкой, например равиоли — от того, что внутри, зависит и калорийность.