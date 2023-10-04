В четверг ожидаются дожди и порывы ветра

Ночью прояснения возможны лишь временами, во многих местах ожидаются дожди и даже грозы. Местами в Видземе осадки будут сильными. Ветер - западный, юго-западный, в прибрежных районах - с порывами до 15-19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов.

В четверг в отдельных местах небо прояснится, однако на большей части страны еще будут идти дожди, локально ожидаются и сильные ливни. Утром, особенно на побережье, сохранится порывистый ветер.

Температура воздуха будет близка к ночной и составит +9...+14 градусов.