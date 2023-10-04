Фото ⟩ Грандиозная презентация первого в истории учебника по норвежскому языку на латышском

Основатель международной школы иностранных языков Daria Pure language school Дарья Нечепуренко разработала первый учебник по норвежскому на латышском языке. 3 октября состоялась презентация книги Først i norsk, сопровождавшаяся масштабным мультимедийным шоу о Норвегии и выступлением знаменитого норвежского аккордеониста Роберто Палермо.
Галерея: Грандиозная презентация первого в истории учебника по норвежскому языку на латышском
Мероприятие посетили такие гости, как предприниматель и блогер Денис Шевелев, певица, участница X Factor и "Голоса Литвы" Ольга Палушина, фуди и предприниматель Валерия Бируле, спортсменка Карлина Хедвига-Граматниеце, а также представители посольства Норвегии в Латвии и Норвежской торговой палаты.
Книга Først i norsk - уникальна, поскольку, как правило, учебники, написанные зарубежными авторами, в лучшем случае адаптируются на латышский язык, но не пишутся на нем в оригинале, тем более когда речь заходит о таких нишевых языках, как скандинавские. "Я преподаю уже 20 лет, и 15 из них - норвежский язык, - рассказывает автор учебника и основатель языковой школы Дарья Нечепуренко. - В своей практике я очень часто встречалась с необходимостью переучивать тех, кто осваивал норвежский на норвежском. Это в целом очень распространенная сейчас методика преподавания, особенно беженцам, которая, однако, не слишком эффективна. К сожалению, не все могут позволить себе курсы, кто-то пока находится на стадии "прощупывания", нужен ли ему норвежский язык, нравится ли он ему, удается ли понять его логику. Так родилась идея создания первого в истории оригинального учебника по грамматике норвежского языка на латышском языке".
Данный учебник также адаптирован к русскому языку. О востребованности и качестве материала говорит то, что первый тираж книги на латышском языке уже практически раскуплен (осталось меньше 100 книг), а издание на русском было полностью распродано еще в предзаказе, то есть на этапе создания, и сейчас ведется печать второго тиража. Отчасти это связано с высоким спросом среди беженцев из Украины, поясняет Дарья.
"Моя первая языковая школа - Lingua+Rīga - была основана в Риге в начале 2000-х, в те времена мы с командой учителей преподавали свыше 20 иностранных языков. Затем, в 2013 году, я открыла языковую школу в Осло. Однако когда речь зашла о том, где именно презентовать свой первый учебник, у меня не было сомнений, что это нужно делать в моей родной Риге", - рассказывает автор.
В честь этого события с командой Digital Art House было разработано уникальное мультимедийное шоу, посвященное культуре и красотам Норвегии, кроме того, гостей мероприятия ждало выступление знаменитого норвежского музыканта Роберто Палермо, собирающего самые именитые концертные залы Норвегии. Гости мероприятия с размахом отметили литературный и педагогический успех автора, мецената и предпринимателя Дарьи Нечепуренко, погрузившись при этом в уникальную атмосферу страны фьордов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!