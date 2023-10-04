Фото ⟩ Грандиозная презентация первого в истории учебника по норвежскому языку на латышском

Книга Først i norsk - уникальна, поскольку, как правило, учебники, написанные зарубежными авторами, в лучшем случае адаптируются на латышский язык, но не пишутся на нем в оригинале, тем более когда речь заходит о таких нишевых языках, как скандинавские. "Я преподаю уже 20 лет, и 15 из них - норвежский язык, - рассказывает автор учебника и основатель языковой школы Дарья Нечепуренко. - В своей практике я очень часто встречалась с необходимостью переучивать тех, кто осваивал норвежский на норвежском. Это в целом очень распространенная сейчас методика преподавания, особенно беженцам, которая, однако, не слишком эффективна. К сожалению, не все могут позволить себе курсы, кто-то пока находится на стадии "прощупывания", нужен ли ему норвежский язык, нравится ли он ему, удается ли понять его логику. Так родилась идея создания первого в истории оригинального учебника по грамматике норвежского языка на латышском языке".