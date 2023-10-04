Фото, видео ⟩ На улице Цесу в Риге вспыхнул крупный пожар. Эвакуированы 6 человек и автомобиль

"В 20:34 в VUGD поступил вызов на улицу Цесу в Риге, где горело двухэтажное заброшенное здание с деревянной пристройкой площадью 160 м2, - сообщили RUS TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). - В двух соседних зданиях повреждено несколько окон. Пожарные эвакуировали шесть человек из соседнего жилого дома, а с территории в нескольких метрах от горящего здания, был эвакуирован один автомобиль.

Галерея: Пожар на улице Цесу

В 21:49 распространение огня удалось ограничить, работы на месте происшествия продолжаются. На месте работают 29 пожарных спасателей и пять пожарных транспортных средств. Вблизи места происшествия возможны ограничения движения транспорта".

Также на место пожара прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи.

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme сообщает в своем аккаунте в Twitter, что из-за пожара автобусы 9-го маршрута в направлении Межапарка направлены по улицам Таллинас и Миера, и не будут останавливаться на остановке Mēness iela.

Как рассказал TVNET один из очевидцев, до распространения запаха дыма были слышны звуки взрывов.

Видео: Пожар на улице Цесу в Риге