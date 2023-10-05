Фото ⟩ Грибников призывают сообщать об этом грибе

Грифола курчавая (Grifola frondosa) Фото: Ineta Šumskiha/dabasdati.lv

В настоящее время грифола курчавая (Grifola frondosa) в Латвии встречается редко, она растет у подножий старых дубов в лесах, аллеях, парках, на сельскохозяйственных угодьях.

Сейчас идет период роста этого гриба, и Общество микологов призывает нашедших его сообщить об этом на портале Dabasdati.lv, в группе в Facebook Latvijas Mikologu biedrība un Draugi или по электронной почте mikologu.biedriba@inbox.lv.

Мейере поясняет, что в этом году на портале наблюдения за природой Dabasdati.lv было зарегистрировано только пять наблюдений этого вида, а в группе в Facebook Latvijas Mikologu biedrība un Draugi - шесть. В свою очередь, при проверке мест обнаружения прошлых лет в Сигулдском крае, этот гриб не был найден. Это позволяет сделать вывод о том, что данный вид все же встречается реже, чем считалось ранее.

Миколог отмечает, что еще продолжается сезон, когда можно найти этот выразительный гриб, растущий у корней национального символа Латвии - дуба.

Жителей призывают этой осенью обследовать вековые и крупные дубы и сообщить о замеченных грифолах курчавых на портале Dabasdati.lv. В свою очередь, если кто-то наблюдал этот гриб в предыдущие годы, исследователи грибов просят проверить места его обнаружения и сообщить, если он появился там снова.

В 2023 году исполняется 20 лет со дня основания Общества микологов Латвии. Грифола курчавая выбрана грибом года потому, что его многочисленные сросшиеся шляпки, как и члены общества, активное движение "грибников", растут и расширяются на протяжении 20 лет деятельности, поясняет Мейере.

В регионах, где этот гриб встречается часто, его используют в пищу, а также выращивают. В восточных странах он считается лечебным и известен как майтаке. Гриб также исследуется в клинической медицине и перспективен для разработки новых медицинских препаратов.