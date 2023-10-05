Фото ⟩ Эксперты ООН: удар по колонии в Еленовке не наносился украинскими HIMARS

В отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине говорится, что расследование произошедшего в Еленовке продолжается и необходима дополнительная информация для выяснения конкретных обстоятельств и виновных.

При этом следователям уже ясно, что "взрывы были вызваны не ракетами HIMARS, выпущенными Вооруженными силами Украины".

"Степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS", - заявили эксперты ООН.

Галерея: Удар по колонии в Еленовке

Правозащитная миссия ООН, работающая в Украине с 2014 года, не смогла получить доступ на место трагедии, но сделала выводы, опросив более 50 очевидцев и выживших, а также проанализировав видео- и фотоматериалы.

"Даже одна ракета HIMARS, вероятно, повлекла бы повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории значительно большего и более серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали, что слышали многочисленные взрывы", - добавили эксперты.

Следователи также пришли к выводу, что точка удара находилась внутри западной стены, также на видео и фото видны две возможные точки проникновения через крышу.

"Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с наведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на запад", - говорится в докладе.

Следователи призвали Москву разрешить независимым наблюдателям доступ на территорию колонии.

В Еленовке содержалось множество украинских солдат, ранее сдавшихся в плен на мариупольском заводе "Азовсталь".

Как пояснили в Генштабе ВСУ, Россия обстреляла колонию в Еленовке из артиллерии, чтобы скрыть следы пыток и убийств заключенных, а также обвинить украинскую армию в "военных преступлениях".