Как Молдова избавляется от влияния пророссийского олигарха

"PAS показывает зубы"

"Находящаяся у власти проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) наконец-то показывает зубы и пытается навести порядок", - так оценивает происходящее политический аналитик и отставной дипломат Алексей Тулбуре. Но проблема в том, продолжает он, что это происходит за два дня до начала кампании и выглядит "не очень по-европейски". Решения, принятые PAS, предрекает аналитик, будут атакованы в судах, и исход таких разбирательств не очевиден.

Директор Института эффективной политики, политолог Виталий Андриевский соглашается с такой оценкой, но отмечает, что ситуация по-прежнему опасна вливанием больших кремлевских денег в местную политику. Делается это, указывает он, с прицелом на президентские выборы, которые пройдут ровно через год.

У Илана Шора после поправок в закон наблюдается сильный "кадровый голод", продолжает эксперт, но в то же время он не жалеет денег на создание сразу двух новых партий - "Возрождение" и "Шанс", у активистов которых 4 октября прошли обыски.

"Возрождение", ориентированное на радикально пророссийскую аудиторию, пострадало, по выражению политолога, от "сильной бреши", образовавшейся после скандала в городе Окница в августе. Депутат партии был задержан при передаче взятки в 30 тысяч долларов мэру города за переход из Партии социалистов под крыло Илана Шора.

У партии "Шанс", созданной на базе бывшего пророссийского политформирования "Наши", больше перспектив. После регистрации в августе формирование возглавил журналист Алексей Лунгу, который сразу же занял пост исполняющего обязанности мэра города Орхеи, где находилась штаб-квартира партии "Шор", и подал документы на участие в выборах мэра. Если ему удастся выиграть, партия "Шанс", ныне декларирующая европейские социал-демократические ценности, получит перспективного кандидата в президенты.