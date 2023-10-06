Турецкий грузовой корабль подорвался на мине в Черном море

Британская компания по разработке решений для морской безопасности Ambrey сообщила, что судно подорвалось на морской мине в 11 морских милях к северу от города Сулина, Румыния, недалеко от входа в Сулинский канал (Канал Дунай - Черное море).

Взрыв на судне произошел около 11:20 по латвийскому времени. Как указывает Ambrey, корабль ненадолго бросил якорь, чтобы оценить ущерб, и через три часа двинулся дальше.

Это был один из первых инцидентов за последние месяцы, когда корабль подорвался на морской мине. Страховщики включили регион Черного моря в зону повышенного риска.

Источник в правительстве Украины подтвердил, что корабль подорвался на мине, добавив, что это, скорее всего, мина времен Второй мировой войны или мина, установленная там в прошлом году.

Глава консалтинговой фирмы Bosphorus Observer Йорук Исик сообщил информационному агентству Reuters, что повреждения в результате взрыва получил корабль Kafkametler, а именно - незначительные повреждения балластной цистерны. Экипаж судна при этом не пострадал и находится в безопасности. Kafkametler встал на якорь в русле Дуная в районе украинского терминала Вилково, следует из данных, опубликованных MarineTraffic.com вечером в четверг.

Украина создала временный гуманитарный коридор для грузовых судов, и с августа несколько кораблей уже покинули черноморские порты Украины. Британское правительство в среду предупредило, что Россия может использовать против гражданских судов в Черном море морские мины, в том числе размещая их вблизи украинских портов.

Ambrey в четверг заявила, что инцидент произошел в тот же день, когда компания "проинформировала своих клиентов о возможном размещении ВМФ России дополнительных морских мин для нарушения экспорта украинского зерна".