Чего хочет здоровое сердце в 30, 40, 50 лет и старше?

"Исследования показали, что снижение количества соли в продуктах промышленного производства до 80% также снижает количество случаев инсульта. К сожалению, в настоящее время продукты промышленного производства содержат соль - в колбасе, ветчине, а также в хлебе. Только употребляя пищу домашнего приготовления, можно контролировать и снижать потребление соли. Здоровому человеку не следует употреблять более 4-5 граммов соли в день, а при повышенном артериальном давлении потребление соли не должно превышать 1-2 граммов в день", - напоминает фармацевт Иванда Крастиня и призывает всех беречь себя. с целью искоренить из своей жизни неблагоприятные для сердца привычки образа жизни. "Чем меньше факторов риска, тем больше лет жизни!" - подчеркивает фармацевт. "Чем больше молекул холестерина низкой плотности находится в крови, тем быстрее они образуют закупорки в сосудах и сужают сосуды, но чем ниже уровень холестерина, тем чище сосуды и тем меньшие дозы лекарств будут необходимы", - говорит Иванда Крастиня.