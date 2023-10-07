Чего хочет здоровое сердце в 30, 40, 50 лет и старше?

Здоровое питание, умеренная и регулярная физическая активность, а также нормальное артериальное давление и уровень холестерина в крови важны для поддержания здоровья сердца на протяжении всей жизни.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня рассказывает, на что следует обращать больше внимания в каждом возрасте, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь со здоровым сердцем.
Возраст от 20 до 40 лет
Тренируйся разумно!
На самом деле, рекомендуется впервые измерить уровень холестерина уже в начальной школе, чтобы убедиться, что у ребенка нет наследственной семейной гиперхолестеринемии, когда высокий уровень холестерина в крови диктуется генами, а не рационом или другими вредными привычками. Если все в порядке и уровень холестерина в пределах нормы, в следующий раз этот показатель определяют в крови в 18 лет, и далее еще через 10 лет.
"Однако иногда бывает, что холестерин всегда оставался в пределах нормы, а где-то к 30 годам его уровень внезапно повышается, хотя кажется, что ничего существенного в образе жизни не изменилось. Примерно к 30 годам в организме человека снова меняется метаболизм, диктуемый гормонами, и организм также начинает вырабатывать больше холестерина. Этот возраст - время, когда у человека появляется наибольший потенциал для умственной и физической работы, что определяется активным обменом веществ - организм вырабатывает все необходимое на максимальной мощности, чтобы иметь возможность взять это и потратить. А еще он вырабатывает холестерин, чтобы можно было много работать физически, заниматься спортом, но, если физических нагрузок недостаточно, и мышцы не задействуются, в какой-то момент холестерин в крови начинает повышаться", - объясняет фармацевт Иванда Крастиня.
Не зря в этом возрасте многие люди интересуются активным, здоровым образом жизни. Отлично! Только заниматься спортом тоже нужно с умом! "Как только спортивные занятия становятся более интенсивными, тренировки переходят на более серьезный уровень, перед этим рекомендуется провести обследования, выполнить эхокардиографию, чтобы исключить врожденные или приобретенные пороки сердца и выяснить, не принесет ли запланированная физическая нагрузка вред. Если спорт уже выходит на профессиональный уровень, то и отношение к сердцу должно стать профессиональным – тесты на толерантность к физической нагрузке, велоэргометрия, следить за тем, чтобы во время тренировки не было нарушений сердечного ритма", - подчеркивает фармацевт.
Возраст от 40 до 50 лет
Не допускать лишнего веса и отказаться от курения
"Артериальное давление всегда должно быть 120/80 мм рт. ст., а пульс - 60-70 ударов в минуту, независимо от того, 18 или 50 лет человеку. Эти числа должен знать каждый, как и таблицу умножения", - говорит фармацевт Иванда Крастиня. В настоящее время измерить артериальное давление и определить уровень сахара в крови можно в нескольких аптеках Apotheka, но для того, чтобы гарантировать, что эти показатели остаются в пределах нормы, необходимо говорить и о снижении факторов риска.
Итак - бросьте курить, питайтесь здоровой пищей, богатой витаминами и минералами, снизьте уровень стресса в повседневной жизни и расшевелите малоподвижный образ жизни.
"Хочу подчеркнуть, что не только взрослым приходится бороться со своими вредными привычками, но я горячо рекомендую родителям подростков следить и за привычками своих детей. У курящих подростков атеросклероз и, следовательно, сужение сосудов может начаться еще до 20 лет, поскольку курение повреждает эндотелиальный слой сосудов, он перестает регенерировать, и кровеносный сосуд постепенно сужается. Если у этого человека в более позднем возрасте кровяное давление повысится, это создаст дополнительные риски для здоровья сердца", - предупреждает фармацевт.
Известно, что после 40 лет обмен веществ замедляется, в этом возрасте многие люди, одаренные от природы стройным телом, замечают, что у них меняется форма тела, может увеличиваться вес. "Обмен веществ, конечно, можно ускорить регулярными физическими нагрузками, но еще больше внимания в этом возрасте следует уделять питанию. Избыточный вес является еще одним важным фактором риска, который отрицательно влияет на сердце, способствуя повышению как артериального давления, так и уровня холестерина. Сердце оценит средиземноморскую диету, в которой нет недостатка в свежих овощах, рыбе и оливковом масле, содержащем ценные жирные кислоты, следует есть авокадо, орехи, бобовые, овсянку, чеснок", - рассказывает фармацевт.
Если, согласно принципам средиземноморской диеты, невозможно обеспечить употребление рыбы хотя бы три-четыре раза в неделю, в дополнение к рациону следует принимать рыбий жир, содержащий ценные жирные кислоты Омега-3. В свою очередь, начиная с 40 лет индекс холестерина следует определять один раз в пять лет, если ранее не было выявлено его повышенное значение и нет других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
3 золотых совета для здоровья сердца в этом возрасте:
• продолжай заниматься спортом. Лучше всего, если это будут силовые тренировки, требующие мышечной нагрузки и расходующие холестерин. Также физические упражнения, езда на велосипеде, ходьба и другие виды деятельности позволяют несколько снизить уровень так называемого плохого и повысить уровень хорошего холестерина;
• научись расслабляться! Стресс и перегрузка вредны для здоровья сердца и могут создать для него дополнительные факторы риска;
• помни, что повышенный уровень холестерина особенно опасен в сочетании с курением, избыточным весом, высоким кровяным давлением и диабетом. Вам предстоит найти в себе силу воли, чтобы избавиться от вредных привычек образа жизни, необходимо знать свой уровень сахара в крови.
Возраст 60 +
Сердце не любит соленое!
Даже в ситуациях, когда наблюдаются изменения артериального давления, когда врач прописал лекарства для снижения гипертонии или повышенного холестерина, или у человека диагностировано сердечно-сосудистое заболевание, здоровый образ жизни по-прежнему играет большую роль в профилактике здоровья сердца. Правда, вкусовые ощущения с годами меняются, хочется больше сладкого или соленого (выраженные вкусы), но помните - соленому нет!
"Исследования показали, что снижение количества соли в продуктах промышленного производства до 80% также снижает количество случаев инсульта. К сожалению, в настоящее время продукты промышленного производства содержат соль - в колбасе, ветчине, а также в хлебе. Только употребляя пищу домашнего приготовления, можно контролировать и снижать потребление соли. Здоровому человеку не следует употреблять более 4-5 граммов соли в день, а при повышенном артериальном давлении потребление соли не должно превышать 1-2 граммов в день", - напоминает фармацевт Иванда Крастиня и призывает всех беречь себя. с целью искоренить из своей жизни неблагоприятные для сердца привычки образа жизни. "Чем меньше факторов риска, тем больше лет жизни!" - подчеркивает фармацевт. "Чем больше молекул холестерина низкой плотности находится в крови, тем быстрее они образуют закупорки в сосудах и сужают сосуды, но чем ниже уровень холестерина, тем чище сосуды и тем меньшие дозы лекарств будут необходимы", - говорит Иванда Крастиня.
Для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы фармацевт также рекомендует принимать коэнзим Q10, обеспечивающий клетки энергией. Особенно это важно для тех пациентов, у которых уже диагностировано сердечно-сосудистое заболевание. Магний и калий также способствуют нормализации сердечного ритма и артериального давления, а также физическая активность, которую рекомендуется проводить не менее 3-5 часов в неделю, поскольку во время движения балансируется обмен сахара и холестерина, укрепляются кровеносные сосуды, их внутренняя слизистая оболочка становится гладкой, и холестерин уже не так легко оседает на ней.
Когда уровень холестерина находится в пределах нормы?
• Показатель общего холестерина (ОХ) - до 5 ммоль/л. Если результаты анализов показывают его повышенный, следует также проверить холестерин высокого и низкого уровня.
• Уровень холестерина высокой плотности (УХВП), или хорошего холестерина, должен быть не менее 1,10 ммоль, но чем выше, тем лучше.
• Холестерин низкой плотности (УХНП), или плохой холестерин, откладывается на стенках кровеносных сосудов. Показатель не должен быть более 3 ммоль/л, оптимально - 2 ммоль/л, лучше всего - ниже 1,8 ммоль/л.
• Триглицериды (ТГ) не должны превышать 2 ммоль/л.
Как еще снизить уровень холестерина с помощью рациона?
- Чаще выбирай на завтрак овсяные хлопья - цельнозерновые мюсли, каши.
- По возможности старайся добавлять в пищу немного льняного семени.
- Вместо десерта выбирай свежие фрукты.
- Съедай хотя бы по одному яблоку каждый день.
- В меню чаще включай фасоль, горох и чечевицу.
- Включи в свой рацион нежирные источники белка (греческий йогурт, бобовые, белое куриное мясо, индейка, тофу, обезжиренное молоко).
- Ешь меньше продуктов, содержащих насыщенные жиры (жирное мясо и жирные молочные продукты).
- Избегай продуктов, содержащих трансжирные кислоты - сладостей промышленного производства, мясных продуктов, продуктов быстрого питания, нездоровых закусок.
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