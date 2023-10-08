В IKEA теперь можно будет купить свежеиспеченную пиццу

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Компания инвестировала около 90 тысяч евро для расширения меню, и идя в ногу с желаниями покупателей вводит в ассортимент пиццы. В зависимости от отзывов покупателей пиццы будут включены в ассортимент в магазинах IKEA в Эстонии и Литве.

"Пищевая отрасль - важная часть бизнеса IKEA, это способствует улучшению качества обслуживания клиентов и увеличению числа посетителей. В наших магазинах, площадью десять тысяч квадратных метров, мы стараемся создавать возможность полноценного отдыха в выходной день для всей семьи - завтрак, обед, ужин в Шведском ресторане, или быстрые закуски в Шведском бистро. А начиная с 6 октября, в магазине IKEA в Риге будут подавать свежеиспечённые пиццы", - рассказывает Олег Сорочин, Руководитель отдела питания IKEA.

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