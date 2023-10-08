В IKEA теперь можно будет купить свежеиспеченную пиццу

IKEA не только мебельный гигант, но и одна из крупнейшей сетей ресторанов по всему миру. Шведский розничный торговец предлагает покупателям посетить Шведский ресторан и Шведское бистро. Для наращивания пищевой отрасли в Латвии появилась новинка – свежеиспечённые пиццы.
Компания инвестировала около 90 тысяч евро для расширения меню, и идя в ногу с желаниями покупателей вводит в ассортимент пиццы. В зависимости от отзывов покупателей пиццы будут включены в ассортимент в магазинах IKEA в Эстонии и Литве.
"Пищевая отрасль - важная часть бизнеса IKEA, это способствует улучшению качества обслуживания клиентов и увеличению числа посетителей. В наших магазинах, площадью десять тысяч квадратных метров, мы стараемся создавать возможность полноценного отдыха в выходной день для всей семьи - завтрак, обед, ужин в Шведском ресторане, или быстрые закуски в Шведском бистро. А начиная с 6 октября, в магазине IKEA в Риге будут подавать свежеиспечённые пиццы", - рассказывает Олег Сорочин, Руководитель отдела питания IKEA.
Стратегический фокус на доступной цене
С момента открытия в Латвии IKEA постоянно инвестирует силы и внимание, для того чтобы предложить качественную еду по доступным ценам каждый день, например завтрак в Шведском ресторане стоит, начиная от 0,49 Eur, блюда на обед от 1,99 Eur, десерты стоят от 0,99 Eur. По словам представителя IKEA, это идет в соответствии с обязательствами предлагать низкие цены, как на товары мебели, так и на еду.
"Для этого нововведения, мы инвестировали в машину для тесты, разработали свои рецепты, которые соответствуют пожеланиям местных жителей. Пиццы в IKEA будут стоить, начиная от 5,99 Eur. Посетители смогу поесть на месте или взять пиццу с собой", - говорит О. Сорочин. В будущем IKEA планирует предлагать набор для домашнего запекания - свежее тесто и начинку для пиццы.
Развивая отдел питания IKEA, в Латвии расширили предложения, например еженедельно меняется меню в Шведском ресторане, развивают кондитерские изделия, сотрудничают с популярными шеф-поварами, а также развивают устойчивые и экологичные решения, например отслеживание пищевых отходов с помощью ИИ.
Пиццы появятся в продаже в магазине IKEA в Риге уже 6 октября, рядом со Шведским бистро на первом этаже. В день открытия посетителей ждёт дегустация и другие развлечения.
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