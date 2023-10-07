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Сильный ветер: по всей Латвии местами нарушено электроснабжение

rus.tvnet.lv/LETA
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Оборванные провода
Оборванные провода Фото: Evija Trifanova/LETA

Из-за сильного ветра по всей Латвии местами нарушено электроснабжение, свидетельствует карта отключений АО Sadales tīkls.

Аварийные отключения зафиксированы в окрестностях Риги и других регионах страны.

Ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил также предупреждение о сильном ветре в субботу днем.

По прогнозам метеоцентра, с 14:00 до 18:00 ветер усилится в порывах до 25-27 метров в секунду.

Ветер такой силы может ломать деревья, сдувать незакрепленные предметы и причинять другие разрушения. Возможны также перебои в подаче электроэнергии.

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