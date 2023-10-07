Очевидец из Иерусалима ⟩ "Сирены начали выть во время завтрака, мы бросились в убежище"

"Но больше всего местное население беспокоит то, что теперь боевики ХАМАС физически пересекли границу, тогда как раньше они просто запускали ракеты. Сейчас пограничный забор прорван в нескольких местах, они также прилетели в Израиль на легких летательных средствах и по морю. Проблема в том, что никто не знает, сколько их и где они находятся", - рассказал Высу.