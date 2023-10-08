Видео ⟩ В результате нападения ХАМАС убиты участники музыкального фестиваля, другие - похищены

Палестинские боевики исламистского движения ХАМАС продолжают в воскресенье обстреливать ракетами израильские города на границе с сектором Газа.

Израильская армия подтвердила, что сегодня утром в приграничных городах неоднократно звучали предупредительные сирены. СМИ сообщили, что один человек был тяжело ранен ракетой в израильском городе Седерот.

Уже сообщалось, что утром в субботу боевики ХАМАС предприняли внезапную атаку из сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько населенных пунктов Израиля. В результате атаки погибли около 400 человек в Израиле, в том числе 26 израильских солдат, и более 2000 получили ранения, сообщают израильские СМИ.

Более 300 человек погибли в результате израильских контратак в секторе Газа. Сегодня израильские солдаты продолжают борьбу с боевиками ХАМАС на юге Израиля, а также обстреливают цели в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израилю предстоит долгая и тяжелая война.