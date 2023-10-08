Видео ⟩ В результате нападения ХАМАС убиты участники музыкального фестиваля, другие - похищены

Во время субботней атаки группировки палестинских исламистов ХАМАС на Израиль пострадали и участники музыкального фестиваля, некоторые из которых были убиты, а другие взяты в плен, сообщает CNN.
Среди жертв - 30-летняя тату-мастер Шани Лук, имевшая двойное гражданство - Германии и Израиля. В субботу в социальной сети Х появилось видно, на котором видно, как боевики ХАМАС везут в пикапе полураздетую женщину, которая находится без сознания или мертва. Боевики утверждали, что это израильская военнослужащая. Однако позднее СМИ идентифицировали ее как Шани Лук.
By different media reports, Hamas have kidnapped hundreds of people, including women and children.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2023
Shani Louk from Germany was in Israel for a music festival. The video of her lying in the truck with a broken leg (it looks like that) was published by the terrorists.
Shani's… pic.twitter.com/cVDdz2DDpV
Музыкальный фестиваль Nova проходил недалеко от границы сектора Газа и Израиля. Мероприятие, продолжавшееся всю ночь, с утра нарушили звуки сирен и взрывов.
Одна из участниц фестиваля рассказала CNN, что им негде было спрятаться, так как мероприятие проходило на свежем воздухе. У людей возникла паника, все спешили собрать вещи и уехать, однако на дорогах быстро возникли пробки. В этот момент началась стрельба.
На распространенных в соцсетях видео видно, как сотни участников фестиваля покидают автомобили и бегут через пустое поле на фоне звуков выстрелов.
Palestinian terrorists invaded a festival where hundreds of Israelis were camping out for the Shemini Atzeret holiday.— Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) October 7, 2023
Israelis are running for their lives as gunshots are heard!#Israel #Gaza #Hamas #breaking pic.twitter.com/JXzCxvX2Y5
В СМИ и социальных сетях появляется все больше информации о людях, захваченных палестинскими боевиками и вывезенных в сектор Газа. На одной из таких видеозаписей запечатлено похищение семейной пары, приехавшей на музыкальный фестиваль. Их на видеозаписи опознали родственники.
Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023
Noa is held hostage by Hamas.
She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ
Шани Лук также опознали на видео родственники - по татуировкам и дредам. Ее мать опубликовала эмоциональное видео, в котором просит помочь ей выяснить, что произошло с ее дочерью.
🇮🇱⚔️🇵🇸 The mother of Shani, who was abducted, raped and killed yesterday by Hamas terrorists while attending a music festival to promote peace, is pleading for the return of her daughter's body. pic.twitter.com/vNJlSjevkF— Astraia Intel 🇺🇦 (@astraiaintel) October 8, 2023
Палестинские боевики исламистского движения ХАМАС продолжают в воскресенье обстреливать ракетами израильские города на границе с сектором Газа.
Израильская армия подтвердила, что сегодня утром в приграничных городах неоднократно звучали предупредительные сирены. СМИ сообщили, что один человек был тяжело ранен ракетой в израильском городе Седерот.
Уже сообщалось, что утром в субботу боевики ХАМАС предприняли внезапную атаку из сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько населенных пунктов Израиля. В результате атаки погибли около 400 человек в Израиле, в том числе 26 израильских солдат, и более 2000 получили ранения, сообщают израильские СМИ.
Более 300 человек погибли в результате израильских контратак в секторе Газа. Сегодня израильские солдаты продолжают борьбу с боевиками ХАМАС на юге Израиля, а также обстреливают цели в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израилю предстоит долгая и тяжелая война.
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