Молитвы за Израиль, интервью, шоу и другие события в аккаунтах звезд

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, что знаменитости публиковали в своих соцсетях за эти выходные.
"Мои мысли сейчас с народом Израиля", - написал на своей странице в Instagram российский актер Артур Смольянинов, ныне живущий в Латвии
Лайма Вайкуле тоже поддержала Израиль
Как всегда, модная Рената Литвинова
Александр Незлобин гуляет по Стокгольму
Лева Би-2 тоже выразил поддержку Израилю
Интарс Бусулис давал интервью
Маркус Рива показал закулисье X Faktors
Светлана Лобода на прогулке
Максим Галкин рассказал о происходящем в Израиле
В Риге выступила группа Little Big
Ким Кардашьян была в Париже
София Стужук с мужем побывали на бойцовском шоу в "Арена Рига"
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