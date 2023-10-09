Молитвы за Израиль, интервью, шоу и другие события в аккаунтах звезд

"Мои мысли сейчас с народом Израиля", - написал на своей странице в Instagram российский актер Артур Смольянинов, ныне живущий в Латвии

Лайма Вайкуле тоже поддержала Израиль

Фото: Instagram/Laima Vaikule

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