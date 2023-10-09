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Молитвы за Израиль, интервью, шоу и другие события в аккаунтах звезд

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, что знаменитости публиковали в своих соцсетях за эти выходные. 

"Мои мысли сейчас с народом Израиля", - написал на своей странице в Instagram российский актер Артур Смольянинов, ныне живущий в Латвии

Лайма Вайкуле тоже поддержала Израиль

Фото: Instagram/Laima Vaikule

 Как всегда, модная Рената Литвинова

Александр Незлобин гуляет по Стокгольму

Лева Би-2 тоже выразил поддержку Израилю

Интарс Бусулис давал интервью

Маркус Рива показал закулисье X Faktors

Светлана Лобода на прогулке

Максим Галкин рассказал о происходящем в Израиле

В Риге выступила группа Little Big

Ким Кардашьян была в Париже

София Стужук с мужем побывали на бойцовском шоу в "Арена Рига"

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