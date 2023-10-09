Канцлер Шольц: ФРГ непоколебимо стоит на стороне Израиля

Председатели Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии (СвДП) и партии "Союз-90"/"зеленые", а также находящихся сейчас в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 8 октября выступили с совместным заявлением в поддержку Израиля. "Безопасность Государства Израиль - это наше обязательство и государственные интересы Германии", - говорится в документе.

"Мы, находящиеся в демократической конкуренции друг с другом, сегодня едины в нашей солидарности с народом Израиля и Государством Израиль", - подчеркивают авторы.

Проверка финансовой помощи палестинцам

Ранее министерство ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития объявило, что кардинально пересмотрит работу по оказанию помощи Палестинским территориям. Ранее к такому шагу призвали в партиях ХДС/ХСС и СвДП.

"И раньше много внимания уделялось тому, чтобы эта поддержка шла на пользу людям на палестинских территориях и делу мира, а не террористам. Но эти нападения на Израиль знаменуют ужасный переложный момент", - констатировала в этой связи глава министерства Свенья Шульце (Svenja Schulze).

По ее данным, обязательства Германии в области развития по отношению к палестинцам в настоящее время составляют в общей сложности 250 млн евро. При этом прямого финансирования властей Палестинской национальной автономии не ведется. Эту информацию подтвердили и в МИД ФРГ.