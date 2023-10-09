Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны

Однако представитель пресс-службы израильской армии Даниэль Хагари добавил, что на этой территории еще могут находиться террористы.

Как сообщалось ранее, боевики палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в субботу утром начали вторжение в Израиль, в ходе которого было убито не менее 700 израильтян.