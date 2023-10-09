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Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны

rus.tvnet.lv
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Война в Израиле
Война в Израиле Фото: dpa/scanpix

Армия Израиля в понедельник заявила, что полностью контролирует населенные пункты на юге страны у границы сектора Газа.

Однако представитель пресс-службы израильской армии Даниэль Хагари добавил, что на этой территории еще могут находиться террористы.

Как сообщалось ранее, боевики палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в субботу утром начали вторжение в Израиль, в ходе которого было убито не менее 700 израильтян.

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