Эксперт: В случае боевых действий в Газе возможны большие жертвы среди мирного населения

До сих пор Израиль осуществлял атаки в секторе Газа в местах, где, к примеру, скрываются лидеры организации. Сейчас израильское общество и ситуация в целом требует более агрессивных и активных действий, сказал Граубе.

На вопрос, не будет ли эффективнее привлечь спецназ, Граубе ответил, что задействовать спецназ в густонаселенном районе для ликвидации боевиков и освобождения заложников очень сложно. Попасть в городскую среду с маленькими улицами - это одно, а выбраться - очень трудно, сказал Граубе, напомнив о провале морской пехоты США в 1993 году в Сомали, недалеко от Могадишо.

"Вопрос в том, какова будет стратегическая цель Израиля. Полностью захватить весь сектор Газа невозможно, потому что в такой городской среде на каждом доме блокпост не поставишь. Вопрос в том, что Израиль подразумевает под этой войной и победой. "Их тактику достижения победы мы увидим в ближайшие дни, недели, а может, даже месяцы, то есть будет ли победа заключаться в уничтожении лидеров террористов, мест хранения оружия и агентурной сети", - заявил Граубе и добавил, что нельзя исключать нападение Израиля на иранскую территорию.

Около двух миллионов палестинцев проживают на 365 квадратных километрах сектора Газа, что делает его одним из самых густонаселенных районов на планете.

Как сообщалось, террористы ХАМАС и группировки "Исламский джихад" утром в субботу, 7 октября, начали вторжение в Израиль, в ходе которого были убиты по меньшей мере 700 израильтян. Среди жертв абсолютное большинство - гражданские лица, и лишь 44 - военные.

Палестинские террористы заявили, что они также захватили более 130 заложников, которые были доставлены в сектор Газа. Среди них есть как военнослужащие, так и гражданские лица, в том числе женщины, дети и старики.

Ранее израильские власти сообщали, что на территории страны к настоящему моменту ликвидировано 400 боевиков, несколько десятков взяты в плен.