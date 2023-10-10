Не менее 260 тел обнаружены на территории музыкального фестиваля в Израиле. Что рассказывают выжившие

Адам Барель, посетитель фестиваля, рассказал газете Haaretz, что все присутствовавшие на рейве знали о постоянных рисках ракетных обстрелов, но такое нападение стало для всех шоком. Барель, как и многие другие, пытался скрыться на своей машине, но боевики начали стрелять, поэтому выскочил и побежал.

Эстер Борохова рассказала агентству Reuters, что ее машину протаранили, когда она пыталась выехать с парковки. Водитель одной из соседних машин жестом предложил ей перебраться к нему в салон. Она это сделала, но через некоторое время мужчину застрелили в голову. Эстер утверждала, что притворялась мертвой, пока не пришли израильские солдаты.

Многие посетители фестиваля рассказывают, что часами прятались в окружающих кустарниках и фруктовых садах в надежде, что появятся военные и спасут их.

«Я перевела телефон в беззвучный режим, а затем начала ползти по апельсиновой роще», — вспоминает Ортель.

Гили Йоскович рассказала Би-би-си, что спряталась в саду помело: «Они стреляли, переходя от дерева к дереву. Я молчала и не предпринимала никаких действий».

Через три часа она услышала голоса израильских солдат и побежала им навстречу.

Известно, что на фестивале пропал уроженец Сестрорецка 27-летний Андрей Козлов, который переехал в Израиль летом 2022 года. Он работал на фестивале охранником. Об исчезновении мужчины сообщила его тетя Анна Ямпольски. В разговоре с «Можем объяснить» она рассказала, что племянник утром 7 октября написал отцу, что слышит выстрелы, после чего перестал выходить на связь.

По сообщениям российского посольства, по меньшей мере один россиянин погиб в Израиле, четыре человека числятся пропавшими без вести.