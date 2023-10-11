3 дня жестокости. Осудят ли Януковича за разгон Евромайдана

Приговор "беркутовцам" Александру Маринченко и Сергею Тамтуре (справа) должны объявить в октябре 2023 года (фото из архива) Фото: DW

Примечательно, что за почти 10 лет киевские суды вынесли только один приговор за события 18-20 февраля 2014 года: боец харьковского "Беркута" Андрей Ефимин еще в 2016 году сам признал вину в избиении "самообороновца" Сергея Дидича и за превышение служебных полномочий получил условный срок с запретом на работу в правоохранительных органах. Он один из немногих милиционеров, давших показания против своего командира - Владислава Лукаша, которого продолжают судить за силовой разгон 18 февраля.

В октябре Святошинский райсуд должен огласить приговор киевским "беркутовцам" Александру Маринченко и Сергею Тамтуре по важному делу о расстрелах 20 февраля. Слушания в нем продолжались более семи лет и считались едва ли не самыми бодрыми, учитывая объемы дела и загрузку столичных судов. Только на заслушивание 200 потерпевших в нем суд потратил около двух лет. Пострадавших по "материнскому делу" - более тысячи.

"Но для нас важно, чтобы в суде могли выступить все желающие, чтобы их услышали, - говорит прокурор Денис Иванов. - В свою очередь, мы задались целью показать всю цепочку, как конкретные действия обвиняемых привели к травмам каждого раненого или гибели".