Латвийская пианистка получит компенсацию за пребывание в итальянской тюрьме

Три года назад стала известна удивительная история Дженифере – молодая пианистка отправилась в романтическое путешествие в Италию с доктором Дином Сумерагом. Это должен был быть день, когда Дин сделал бы ей предложение, но девушку внезапно арестовали в отеле за то, что она "ездила зайцем" в общественном транспорте во время учебы в колледже.

За старое правонарушение ее приговорили к 12 месяцам тюремного заключения. При поддержке жениха и родителей Дженифере удалось выбраться из итальянской тюрьмы.

"Меня освободили осенью 2020 года, но последнее судебное заседание состоялось только в мае этого года. 2 октября я получила сообщение от адвоката – мы выиграли, и Апелляционный суд Рима постановил, что я имею право на компенсацию в 20 700 евро. Я не могла в это поверить и перечитала несколько раз", - говорит Дженифере Сумерага.

Дженифере провела за решеткой в ​​Италии более 40 дней. "Насколько мне известно, за каждый день, который человек незаслуженно проводит в тюрьме, платят около 200 евро", - объясняет она. Однако тогда у родственников не хватило средств на то, чтобы вызволить Дженифере из заключения. "Услуги адвоката стоят дорого. Кроме того, мне пришлось провести некоторое время под домашним арестом в Риме", - вспоминает она и рассчитывает, что эти потери теперь будут компенсированы.

Напомним, около двух лет назад был опубликован ее биографический рассказ "Заключенная".

Больше читайте в новом номере издания Privātā Dzīve.