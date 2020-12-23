Ехала без билета и оказалась в камере с рецидивистом: интервью с арестованной в Италии пианисткой Дженифере

Имя джазовой пианистки, вокалистки и композитора Дженифере Румпане в последние месяцы часто появлялось в СМИ. Все из-за того, что в августе этого года девушка оказалась в тюрьме в Италии. В эксклюзивном интервью TVNET Румпане рассказала о деталях задержания и итальянской тюрьме, а также о том, что собирается взыскать с Италии компенсацию.

TVNET: Начнем по порядку. Расскажи подробнее о судьбоносных событиях 2014 года.

Дженифер Румпане: Это была первая или вторая неделя в Италии, где я, в качестве студентки по обмену программы Erasmus+, училась в консерватории во Фрозиноне. Села в автобус и поехала домой после лекций. Не успела я прокомпостировать билет, как он тут же затерялся в сумке. На беду в автобус села контролер и велела мне покинуть транспорт, а также вызвала полицию. Я ничего не понимала, что говорили полицейские. Я была сильно напугана и вообще не знала, что сказать.

Больше всего я переживала за учебу - что же теперь будет, когда появились проблемы с полицией. Я не из богатой семьи, чтобы за все платить самой.

Меня отвезли в участок, чтобы взять отпечатки пальцев и сфотографировать. Затем полицейский заговорил со мной по-английски, отдал мне документ и сказал, чтобы я больше этого не делала и отправлялась домой.

Этим все закончилось. Я продолжила учебу, не получая никакой информации о заведенном на меня деле.

ФОТО: Из личного архива Дженифере

- Когда и как произошел арест?

- Меня арестовали 19 августа 2020 года в Сорренто. Был вечер и мы с партнером по дуэту Дином Сумераго только что вернулись из туристической поездки. На следующий день у нас были запланированы съемки клипа на мою песню Night Surprise в другом городе. В месте, где мы остановились, ждали две бригады полиции. Мы поздоровались, пошли в номер, но потом нас снова вызвали и попросили документы. Мы показали свои паспорта, и полиция сказала мне пойти с ними, обещая, что это не займет много времени. Они лгали. Они вообще не сказали, за что меня задерживают, абсолютно ничего не предъявили!

Я чувствовала себя похищенной и совершенно беспомощной.

В отделении полиции мне показали документ с приговором - целый год тюрьмы! И спросили, есть ли у меня адвокат. Я ответила, что нет и не знаю где его взять. Затем они нашли одного адвоката, который, похоже, совершенно не был заинтересован в моем деле и не собирался в ближайшие несколько дней ездить ко мне в тюрьму. Полиция меня очень торопила, говорила только по-итальянски, сказала, что до полуночи нужно попасть в тюрьму, иначе придется сидеть в "клетке". Слава богу, Дин нашел меня и попытался разобраться в ситуации, чем-то помочь. Все, что происходило, казалось нам очень подозрительным! Затем меня отправили в тюрьму в Неаполе.

- Расскажите подробнее о том, что пришлось пережить в итальянской тюрьме?

- В тюрьме ко всем относились одинаково - и к убийцам, и к ворам, и к другим заключенным, поэтому мне было очень плохо. Возможности были максимально ограничены. Я жила как на пороховой бочке - всегда готовая среагировать на происходящее. От бездействия и неподвижности можно было свихнуться. Аппетита тоже не было. Хорошо, что дважды в день можно было гулять в небольшом помещении без крыши. По крайней мере, я могла дышать свежим воздухом и двигаться!

Сначала я была в изоляции из-за Covid-19 с рецидивистом, который каждый день устраивал скандалы, все время курил и даже пытался покончить жизнь самоубийством, поэтому за ним нужно было присматривать.

ФОТО: Из личного архива Дженифере

После изоляции меня перевели на другой этаж, который считается более безопасным в тюрьме - там были в основном спокойные заключенные и комнаты побольше. В камере нас было пятеро. Ночью нас запирали, но днем ​​мы могли передвигаться по этажу. Когда я узнала, что можно ходить в церковь и играть на пианино, я стала регулярно это делать, благодаря чему получила большую поддержку со стороны пастора и других важных людей.

Кроме того, когда тюремный персонал узнал, что мне нужно практиковаться в игре на фортепиано, потому что я пианистка, мне дали небольшой синтезатор.

Нас регулярно кормили, мы каждый день убирались в камере, рано вставали, потому что по несколько раз в день проводились всякие проверки, спали мало. Сложнее всего было просыпаться каждое утро с надеждой выбраться отсюда, но продолжать ждать. Потребовалось много терпения и боевого духа, но я вышла из тюрьмы.

Сначала со мной не разрешали связываться, только телеграммами, письмами, но на это требовалось время.

Дин нашел мне адвоката и тогда все начало двигаться вперед. Стоит признать, что в спешке я подписала документы, совершенно не понимая, что там написано. Оказалось, что тем самым я отказалась от помощи посольства Латвии. Однако позже посольство само стало интересоваться, как у меня дела и какова моя ситуация.

Дженифере и Дин Сумераго ФОТО: Из личного архива Дженифере

- После освобождения из тюрьмы вас поместили под домашний арест в квартире в Риме - расскажите, какой был режим и кто взял на себя "надзор"?

- Каждый день я могла выходить на два часа - купить, что нужно. Все остальное время я находилась в квартире в ожидании полиции, которая проверяла один или два раза в неделю, соблюдаю ли я домашний арест.

Дуэт JD&Music с Дином Сумераго ФОТО: Из личного архива Дженифере

- Вы вернулись в Латвию. Собираетесь ли вы взыскать компенсацию с Италии?

- В Латвии я чувствую себя в безопасности, потому что здесь моя семья и самые близкие мне люди.