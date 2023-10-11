Газопровод между Финляндией и Эстонией выведен из строя не менее чем на пять месяцев

«Мы с большой вероятностью установили место, но нужно еще подтверждение, потому что это место очень глубоко на дне моря», — сказал министр обороны.

По его словам, поврежденный участок кабеля лежит на глубине 70 метров, поврежденный участок газопровода — на глубине 60 метров и в финской экономической зоне.

«Связаны ли эти два инцидента между собой, сегодня еще нельзя сказать. Они географически находятся в довольно разных местах, нужно еще выяснить, что стоит за одним событием и что — за другим. [Хотя] по времени они довольно близки», — сказал Певкур.

«Состояние трубы, которое мы видели, подтверждает, что эти повреждения нанесены не водолазом или маленьким подводным роботом, эти повреждения более серьезны», — сказал Певкур, напомнив, что, по данным сейсмологов, взрыва в этом районе не было.

Позже Норвежский сейсмологический институт NORSAR сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье, в 01:20 по местному времени (22:20 7 октября по Гринвичу) в Балтийском море между Финляндией и Эстонией был зарегистрирован «возможный взрыв». Его место и мощность пока оцениваются в высокой степенью неопределенности, анализ данных продолжается.

А осведомленные источники в Финляндии сообщили на условиях анонимности корреспонденту Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнку Гарднеру, что власти страны склонны подозревать в диверсии Россию, которая таким образом решила отомстить за решение Финляндии вступить в НАТО.