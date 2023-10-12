С 1 января к системе e-veselība нельзя будет подключиться через интернет-банк

С 1 января 2024 года как жители Латвии, так и медицинские работники смогут подключиться к системе э-здоровья (e-veselība, eveseliba.gov.lv) только с помощью квалифицированных средств электронной идентификации - мобильного приложения eParaksts mobile или личной ID-карты (eID-карты), сообщила Национальная служба здравоохранения (NVD).
В то же время Государственное агентство регионального развития ведет подготовку к тому, чтобы жители также могли использовать квалифицированную версию мобильного приложения Smart-ID в качестве инструмента входа в систему. А юридические лица смогут использовать использовать электронную подпись (eParaksts).
Жителей призывают убедиться в том, что у них есть действительное средство идентификации для безопасного доступа к своим электронным рецептам, справкам об инвалидности, направлениям и другим медицинским данным, доступным в системе э-здоровья.
Следует учитывать, что 1 января вход в систему э-здоровья через интернет-банк будет невозможен.
Переход к использованию квалифицированных средств идентификации происходит, чтобы обеспечить жителям Латвии безопасный доступ к данным о своем здоровье.
Рекомендуется заранее установить наиболее удобное средство на свой смартфон или оформить eID-карту, а также приобрести необходимые навыки использования.
Почему вводятся изменения?
Использование квалифицированных средств электронной идентификации обеспечивает более высокий уровень безопасности. Это в большей степени соответствует специфике системы э-здоровья, потому что в ней хранятся персональные данные особых категорий, в том числе о здоровье человека.
А именно, квалифицированные средства содержат цифровой сертификат, который можно проверить. В цифровой среде это обеспечивает подтверждение личности человека, что можно сравнить с личным предъявлением документов.
Средства идентификации интернет-банков не являются квалифицированными средствами идентификации. Это было временное решение, но теперь доступны гораздо более безопасные альтернативы.
По мнению CERT.LV, использование квалифицированных средств идентификации обеспечивает большую надежность, а также снижает риски того, что посторонние лица смогут получить доступ к личной информации, в том числе к данным особых категорий.
Следует учитывать, что к квалифицированным средствам электронной идентификации предъявляются различные дополнительные технические и организационные требования, которые регулярно проверяются. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности.
Мобильное приложение eParaksts mobile и eID-карта
Мобильное приложение eParaksts mobile доступно всем жителям бесплатно. Чтобы начать им пользоваться, необходимо заключить договор, который после оформления заявки курьер бесплатно доставит жителям Латвии. Дополнительная информация здесь.
Информация об использовании eParaksts с eID-картой.
Информация о том, как получить eID, размещена на сайте Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).
Консультацию по вопросам оформления и использования eParaksts mobile жители могут получить в Латвийском государственном центре радио и телевидения (LVRTC) по телефону +37167108787 (в будние дни с 9:00 до 18:00).
Также LVRTC дважды в месяц проводит онлайн-тренинги, на которых жители могут узнать об использовании мобильного приложения eParaksts mobile и карты eID. Информацию об этом можно найти на сайте www.eParaksts.lv в разделе "Новости".
Консультацию по оформлению eID-карты можно получить в PMLP по телефону +37167209400 (пт.-чт. 8:30 - 16:00, пт. 9:00 - 15:00).
Приложение Smart-ID доступно жителям бесплатно. Информацию о его загрузке и использовании можно получить на сайте www.smart-id.com/lv/.
Что делать жителям, которые не используют цифровые инструменты?
Как и прежде, жители, которые не используют цифровые инструменты по возрасту, состоянию здоровья или другим причинам, имеют возможность делегировать доступ к своим данным электронного здравоохранения своим совершеннолетним детям, супругам или другим доверенным лицам. Для этого можно обратиться с заявлением в Центр обслуживания клиентов NVD следующими способами:
- Лично посетив центр в Риге или за ее пределами - в Елгаве, Смилтене, Кулдиге, Даугавпилсе;
- Отправить заявление, подписанное электронной подписью, на адрес электронной почты nvd@vmnvd.gov.lv или на официальный адрес электронной почты;
- Официальный представитель лица (с нотариально заверенной доверенностью) может лично подать заявление или отправить заявление, подписанное электронной подписью, на адрес электронной почты nvd@vmnvd.gov.lv или на официальный адрес электронной почты.
При наличии интернет-банка до 31 декабря текущего года можно создать доступ доверенному лицу. Для этого нужно авторизироваться на портале eveseliba.gov.lv с помощью интернет-банка, после чего заполнить личные данные в разделе "Делегирование прав". При отсутствии компьютера и Интернета можно обратиться в один из единых центров обслуживания клиентов самоуправлений, которые имеют специально оборудованные рабочие места клиентов.
Служба поддержки пользователей э-здоровья
При возникновении вопросов по подключению к системе э-здоровья можно обратиться в службу поддержки пользователей, позвонив по номеру телефона - для жителей: +37167803300, для медицинских работников: +37167803301 (ежедневно с 8:00 до 20:00) или написав по электронной почте на адрес support@eveseliba.gov.lv.
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