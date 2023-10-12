С 1 января к системе e-veselība нельзя будет подключиться через интернет-банк

Консультацию по оформлению eID-карты можно получить в PMLP по телефону +37167209400 (пт.-чт. 8:30 - 16:00, пт. 9:00 - 15:00).

Приложение Smart-ID доступно жителям бесплатно. Информацию о его загрузке и использовании можно получить на сайте www.smart-id.com/lv/.

Что делать жителям, которые не используют цифровые инструменты?

Как и прежде, жители, которые не используют цифровые инструменты по возрасту, состоянию здоровья или другим причинам, имеют возможность делегировать доступ к своим данным электронного здравоохранения своим совершеннолетним детям, супругам или другим доверенным лицам. Для этого можно обратиться с заявлением в Центр обслуживания клиентов NVD следующими способами:

Лично посетив центр в Риге или за ее пределами - в Елгаве, Смилтене, Кулдиге, Даугавпилсе;

Отправить заявление, подписанное электронной подписью, на адрес электронной почты nvd@vmnvd.gov.lv или на официальный адрес электронной почты;

Официальный представитель лица (с нотариально заверенной доверенностью) может лично подать заявление или отправить заявление, подписанное электронной подписью, на адрес электронной почты nvd@vmnvd.gov.lv или на официальный адрес электронной почты.

При наличии интернет-банка до 31 декабря текущего года можно создать доступ доверенному лицу. Для этого нужно авторизироваться на портале eveseliba.gov.lv с помощью интернет-банка, после чего заполнить личные данные в разделе "Делегирование прав". При отсутствии компьютера и Интернета можно обратиться в один из единых центров обслуживания клиентов самоуправлений, которые имеют специально оборудованные рабочие места клиентов.

Служба поддержки пользователей э-здоровья

При возникновении вопросов по подключению к системе э-здоровья можно обратиться в службу поддержки пользователей, позвонив по номеру телефона - для жителей: +37167803300, для медицинских работников: +37167803301 (ежедневно с 8:00 до 20:00) или написав по электронной почте на адрес support@eveseliba.gov.lv.