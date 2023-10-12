Части рижских учителей до сих пор не выплатили зарплату

Как пояснили в самоуправлении, задержка якобы произошла, поскольку правительство только 3 октября этого года решило о распределении целевой дотации на зарплаты педагогов в самоуправлениях. Самоуправления также сообщили, что в Государственной информационной системе образования были технические проблемы с переносом данных в систему самоуправления.

Несмотря на эти проблемы, двум третям педагогов рижских учебных заведений зарплаты были выплачены вовремя и делается "все возможное", чтобы выплатить зарплаты остальным педагогам до конца этой недели.

С учетом установленного в стране "принципа сбалансированной нагрузки" увеличилось количество оплачиваемых часов по различным дополнительным обязанностям, а почасовая ставка снизилась. Из-за этого в школах отдельные педагоги получают большую зарплату, чем раньше, а другие - меньшую, отмечает самоуправление.