Эксперт: повреждение газопровода Balticconnector не стало сюрпризом

Повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, возможно, является предупреждением, заявил в эфире программы Латвийского телевидения Šodienas jautājums директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Он подчеркнул, что необходимо дождаться результатов расследований из Финляндии и Эстонии, но данный случай не вызывает удивления у экспертов, и нет сомнений в том, кто нанес повреждение.
По мнению Сартса, этот инцидент можно трактовать как предупреждающий сигнал. Он подчеркнул, что уже во время войны в Украине стало ясно, что Россия понимает только язык силы. Для того чтобы Россия поняла, необходим соответствующий ответ.
Бывший командир Национальных вооруженных сил (НВС) Раймондс Граубе согласился с тем, что ясно, кто виноват, но удастся ли это доказать, вопрос открытый. Что касается предупреждения, то Граубе сказал, что рассматривает его в более широком контексте - в контексте ядерного оружия и ряда других угроз безопасности России.
По его мнению, если Россия могла сделать что-то подобное между двумя членами НАТО, то нет никаких гарантий, что Россия не сделает это в Атлантическом океане.
Россия также может перерезать крупные кабели связи, повредить отдельные участки норвежских газопроводов, имеющих решающее значение для Европы. Граубе заявил, что считает произошедшее с Balticconnector, как часть большой угрозы.
Сартс подчеркнул, что реакция должна быть точно выверенной. По его мнению, худшим поступком в данной ситуации было бы попустительство из-за такого предупреждения. Он выразил надежду, что дискуссия в НАТО приведет к взвешенному ответу. Поскольку без кораблей повредить Balticconnector невозможно, необходимо принять соответствующие меры, чтобы дальнейшие угрозы не могли реализоваться, подчеркнул Сартс.
Как сообщалось, соединяющий Финляндию и Эстонию подводный газопровод 8 октября был закрыт из-за непривычного падения давления, которое могло быть вызвано утечкой газа, сообщили финский оператор газовых систем Gasgrid и эстонский оператор Elering.
Работа газопровода возобновится не раньше апреля 2024 года. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что находится в тесном контакте с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Эстонии Кайей Каллас по этому вопросу.
"Сейчас важно установить, что произошло и как это могло произойти, - заявил Столтенберг. - Если будет доказано, что это преднамеренное вмешательство в работу важнейшей инфраструктуры НАТО, тогда, конечно, все серьезно, но в таком случае последует единый и решительный ответ со стороны НАТО".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил во вторник, что Британия готова поддержать Финляндию и Эстонию в расследовании аварий с газопроводом и подводным кабелем.
"Как союзники по НАТО и просто друзья мы стремимся обеспечить безопасность в Балтийском море, - написал Сунак в соцсети Х, - Саули Ниинистё, Кая Каллас, Британия готова оказать вам помощь в расследовании".
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