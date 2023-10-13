Эксперт: повреждение газопровода Balticconnector не стало сюрпризом

Сартс подчеркнул, что реакция должна быть точно выверенной. По его мнению, худшим поступком в данной ситуации было бы попустительство из-за такого предупреждения. Он выразил надежду, что дискуссия в НАТО приведет к взвешенному ответу. Поскольку без кораблей повредить Balticconnector невозможно, необходимо принять соответствующие меры, чтобы дальнейшие угрозы не могли реализоваться, подчеркнул Сартс.

Как сообщалось, соединяющий Финляндию и Эстонию подводный газопровод 8 октября был закрыт из-за непривычного падения давления, которое могло быть вызвано утечкой газа, сообщили финский оператор газовых систем Gasgrid и эстонский оператор Elering.

Работа газопровода возобновится не раньше апреля 2024 года. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что находится в тесном контакте с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Эстонии Кайей Каллас по этому вопросу.

"Сейчас важно установить, что произошло и как это могло произойти, - заявил Столтенберг. - Если будет доказано, что это преднамеренное вмешательство в работу важнейшей инфраструктуры НАТО, тогда, конечно, все серьезно, но в таком случае последует единый и решительный ответ со стороны НАТО".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил во вторник, что Британия готова поддержать Финляндию и Эстонию в расследовании аварий с газопроводом и подводным кабелем.

"Как союзники по НАТО и просто друзья мы стремимся обеспечить безопасность в Балтийском море, - написал Сунак в соцсети Х, - Саули Ниинистё, Кая Каллас, Британия готова оказать вам помощь в расследовании".