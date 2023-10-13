"Есть место для улучшений". Эксперт о первых 100 днях президентства Ринкевича

Кажока положительно оценивает тот факт, что Ринкевич сознательно создает имидж президента, понятного простым людям в различных социально-экономических группах. Это достигается как за счет поездок в регионы, так и публикации "селфи" с жителями. Также, по ее словам, общественность часто хочет услышать мнение президента как арбитра споров высшего уровня, а Ринкевич, в отличие от предыдущего президента Эгила Левитса, еще с начала президентства комментирует проблемные ситуации в работе правительства и государства.

Среди недостатков президентства Кажока называет отсутствие тематических приоритетов. По ее мнению, президент активен в сфере иностранных дел и вопросов конкурентоспособности, но "было бы трудно выделить вопросы, по которым Сейм или правительство должны были бы предполагать, что Президент имеет по ним свое видение и готов их отстаивать".

В свою очередь, вызовом последующих лет президентства, по оценке Кажоки, станет то, почувствует ли Ринкевич ответственность, связанную с должностью президента, - быть лидером мнения даже в непопулярных решениях. По ее словам, президент хорошо улавливает настроения избирателей "Нового единства", но в то же время Ринкевич в своей предыдущей карьере либо старался избегать неудобных вопросов, либо был лидером мнений большинства. "Я не помню случая, чтобы Ринкевич был готов отстаивать непопулярную позицию, даже если у нее есть очень веские аргументы", - сказал Кажока.

​15 октября исполняется 100 дней пребывания Ринкевича на посту президента.