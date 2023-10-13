Марина Овсянникова: Госпитализация не связана с отравлением

Экс-сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова, в прямом эфире выступившая против вторжения в Украину, сообщила, что ее госпитализация в Париже не связана с отравлением. Об этом она написала в своем Telegram-канале в пятницу, 13 октября.

Накануне о попадании Овсянниковой в больницу со ссылкой на источники сообщило агентство AFP. При этом собеседники агентства рассказали, что на дверной ручке следствие обнаружило "некий порошок", а журналистка якобы сама предположила, что "была отравлена россиянами".

По словам Овсянниковой, она действительно попала в больницу и не общалась с журналистами, поскольку не планировала рассказывать об этом. "Единственное, что могу сказать, никакого "белого порошка", как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было", - написала Овсянникова.

"Путинская Россия ассоциируется с войной и отравлениями"