CSDD: Большинство водителей соблюдают скорость, чтобы не быть оштрафованными

Представители CSDD указывают, что опасения водителей получить штраф подтверждают и обобщенные данные предприятия Mapon.

Менеджер по развитию продукции Mapon Калвис Шенбергс, поясняет, что водители значительно снижают скорость вблизи фоторадаров, но, как только проезжают мимо, снова ее превышают. Небольшие улучшения наблюдаются на участках дорог, где установлены системы контроля средней скорости. На них средняя скорость действительно снизилась и движение стало чуть более спокойным.

В то же время CSDD отмечает, что в последние годы все популярнее становятся услуги каршеринга. В автомобилях введены различные автоматизированные системы торможения.

"CityBee Latvija во время поездки контролирует скорость езды пользователей. Испольуются устройства и автоматизированные системы в комбинации с человеческими ресурсами", - указывает региональный руководитель CityBee Криштоф Хегедюш.

Он отмечает, что более года работают автоматические звонки, предупреждающие клиентов о потенциально серьезных последствиях, которые могут возникнуть в результате небезопасного управления автомобилям, кроме того, водители получают звонок с аудиопредупреждением и СМС-сообщение.

В свою очередь в CSDD указывают, что распространенная причина, почему водители обычно превышают скорость, это приспосабливание водителей к скоростному потоку, а также спешка и превышение скорости для развлечения и получения адреналина.

"Часть людей вообще не осознает, насколько они на самом деле возбуждены и агрессивно настроены. Поэтому, садясь за руль автомобиля, они все эти негативные эмоции автоматически выпускают, в результате чего водитель превышает скорость или совершает необдуманные маневры", - поясняет врач-психотерапевт Артур Миксонс.

CSDD напоминает, что новая социальная кампания "Выиграй путешествие в тюрьмы или соблюдай скорость" направлена против самого распространенного в Латвии нарушения правил дорожного движения - превышения скорости.