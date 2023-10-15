Фото ⟩ Украинка Настя растрогала наставников X Faktors до слез

Украинка Анастасия Василенко во время отбора растрогает до слез наставников X Faktor. Во время своего выступления она исполнит написанную ею авторскую песню на латышском языке Rītausma.

Настя родилась в Мариуполе, жила с супругом в Харькове, а в Латвию ее весной 2022 года привела война. В Украине она оставила свою музыкальную карьеру, учеников и супруга. Ей пришлось начинать жизнь практически с нуля...

Как Настя смогла продолжить в Латвии карьеру певицы, познакомиться с Ренарсом Кауперсом и другими знаменитостями, устроиться на работу по профессии, начать учить латышский и полюбить нашу страну всей душой, смотрите в небольшом документальном фильме в рамках проекта "Мы здесь".

Среди других участников: Яна Маркова, Адриа Алондер, Анете Сталтане, Беате Мелдере, Рейнис Клатенбергс и Максис Карлис Грандбергс, Лига Комаровска из Елгавы, Симона Штрейтмане из Исландии, Паула Дундаре и другие.

Смотрите программу на TV3 в 20:30 15 октября!