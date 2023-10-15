Фото ⟩ Украинка Настя растрогала наставников X Faktors до слез

15 октября телезрителей TV3 ждет финальный отбор на шоу X Faktors, в ходе которого мы познакомимся с восемнадцатью новыми участниками, которые будут бороться за шанс попасть дальше. На этот раз будет несколько оригинальных песен, которые смогут растрогать до слез наставников шоу.
Украинка Анастасия Василенко во время отбора растрогает до слез наставников X Faktor. Во время своего выступления она исполнит написанную ею авторскую песню на латышском языке Rītausma.
Настя родилась в Мариуполе, жила с супругом в Харькове, а в Латвию ее весной 2022 года привела война. В Украине она оставила свою музыкальную карьеру, учеников и супруга. Ей пришлось начинать жизнь практически с нуля...
Как Настя смогла продолжить в Латвии карьеру певицы, познакомиться с Ренарсом Кауперсом и другими знаменитостями, устроиться на работу по профессии, начать учить латышский и полюбить нашу страну всей душой, смотрите в небольшом документальном фильме в рамках проекта "Мы здесь".
Среди других участников: Яна Маркова, Адриа Алондер, Анете Сталтане, Беате Мелдере, Рейнис Клатенбергс и Максис Карлис Грандбергс, Лига Комаровска из Елгавы, Симона Штрейтмане из Исландии, Паула Дундаре и другие.
Смотрите программу на TV3 в 20:30 15 октября!
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