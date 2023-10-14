Лувр в Париже временно закрыли из-за сообщений о бомбе

Подобный уровень готовности сил безопасности Франции позволяет мобилизовать дополнительные ресурсы, указал глава МВД страны Жеральд Дарманен. По его словам, теперь "будет задействовано еще несколько тысяч человек (из числа военнослужащих - участников операции Sentinelle по защите общественных мест от угрозы терроризма. - Ред.) для помощи полиции и жандармерии, чтобы контролировать торговые центры и защищать французов в их повседневной жизни".

Мужчина напал на школу с ножом

Высший уровень готовности был введен на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС и после нападения молодого мужчины с ножом на сотрудников лицея Gambetta в Аррасе, в результате которого погиб один преподаватель и еще два человека получили ранения.

Как пишет русскоязычная редакция RFi со ссылкой на французские СМИ, нападение совершил 20-летний гражданин России Мохаммед Могушков, который три года назад учился в лицее Gambetta. По словам свидетелей, во время атаки он выкрикивал "Аллах акбар".

Представитель Ассамблеи чеченцев в Европе и почетный консул самопровозглашенной Ичкерии во Франции Шамиль Албаков уточнил в комментарии RFi, что Могушков был выходцем из Ингушетии.